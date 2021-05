Padres de familia de secundaria en Córdoba no enviarán a sus hijos a clases presenciales

En asamblea general, padres de familia de la escuela secundaria general número 2, "Jorge Cuesta Porte- Petit" determinaron que sus hijos no regresarán a clases presenciales.



Indicaron que para ellos es un riesgo pues no toda la población está vacunada, además no hay dinero para comprar el equipo que se requiere para desinfectar la institución y la población estudiantil.



Además, ya casi concluye el ciclo escolar por lo que regresar ahorita es un gasto que consideran innecesario y muchos ni trabajo tienen por la pandemia.



"Regresar significan gastos, uniformes, zapatos, transporte y muchos no tienen dinero" señalaron.



Cabe recordar que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que las condiciones sanitarias actuales que han sido favorables en Veracruz por lo que regreso a clases presenciales sí ocurrirá durante este ciclo escolar 2020-2021, será de manera voluntaria y se implementarán distintas formas de enseñanza.



Se estima que para el 24 de mayo ya haya actividades en las instituciones educativas.