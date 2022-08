Padres de familia exigen a docentes liberar secundaria de Veracruz Puerto

Padres de familia de alumnos de la Secundaria General número 1 “José Azueta” en Boca del Río, exigen a los docentes que mantienen bloqueado el plantel, a que lo liberen y reinicien las clases presenciales o de lo contrario acudirán ante las autoridades de educación, incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).La Presidenta del Comité de Participación, Verónica Olmos, definió como lamentable que una situación laboral y sindical genere este problema que mantiene sin clases a sus hijos.“Pedimos que nuestros menores hijos tomen sus clases, nosotros estamos haciéndole un llamado a las autoridades educativas para que intervengan en pro de nuestros menores hijos, dígame si estamos pidiendo algo injusto, iremos hasta donde tengamos que ir, a las autoridades de Xalapa, si es necesario México, Derechos Humanos, que es el principal derecho que se está violentando a los menores”, adelantó.Manifestó que respetan la postura de los profesores; sin embargo, deben permitir la actividad en la escuela y por otro lado solucionar sus problemas sin afectar a los estudiantes ya que violentan su derecho humano a la educación luego de cerca de tres años sin clases presenciales.“El tema es entre docentes, porque desconocemos los motivos como padres de familia, que los hagan a un lado y les den clases a nuestros hijos, es lo que nosotros queremos, ya gastamos, ya invertimos, estamos listos para que los jóvenes reanuden sus estudios, no es posible que un grupo mínimo de profesores no tuvieron clases y prometen que los niños no permitir tomar sus clases”, sostuvo.Por lo anterior, adelantó que acudirán ante las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para que tome cartas en el asunto e incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).“Que abran inmediatamente la institución, tenemos casi tres años con clases aleatorias y no es posible que hoy sin previo aviso lleguemos padres de familia, madres de familia a entregar a los niños a ellos que son las personas que los resguardan cinco o seis horas del día y les dicen a nuestros hijos, no puedes entrar a clases porque a mí se me da la gana cerrar la escuela, no dejar que la abran, causando un daño emocional como estudiante”, señaló.Y es que este lunes, cuando inició el periodo escolar 2022-2023, un grupo de docentes determinó cerrar la escuela, sin permitir el inicio de clases, al señalar presunta violación a sus derechos por parte de la Dirección del plantel.