Padres de familia reportan pésimo estado de la “Escuela de Bachilleres Teocelo”

En la escuela de “Bachilleres Teocelo”, ubicada en la ciudad de Teocelo, alumnos y padres de familia se quejan del mal estado en el que se encuentra dicha escuela debido a la mala administración de directivos. A



Aún cumpliendo nosotros como padres con cuotas altas cada semestre, la escuela se encuentra deteriorada, ya que desde hace años no se le da el mantenimiento adecuado; tiene puertas sin chapa, cristales rotos, sanitarios inservibles, paredes llenas de humedad y sin pintar, ventanas de madera podridas. El portón de madera cuenta con más de 20 años, al cual sólo se le ha dado un mantenimiento pintándolo. Dicha escuela es un edifico antiguo, que hasta el día de hoy sigue en las mismas condiciones.



El pasado 15 de febrero, por la mañana, cayó una parte del techado. Afortunadamente, sucedió en un día no laborable y no hubo tragedias que lamentar, puesto que es un salón que está en uso diario por los alumnos de segundo semestre. Cabe mencionar que dichos alumnos toman sus clases en un cuarto adaptado para salón, sin ventilación e iluminación adecuada para estos fines.



Esperamos que esto sea una llamada de atención para las autoridades de la SEV y de la Dirección General de Bachillerato, pues como padres de familia cumplimos con las cuotas que se nos piden cada semestre. Por ello nuestra inconformidad ante tales hechos, no dejando de lado que muchas veces otros padres de familia hacen el sacrificio de mandar a sus hijos fuera de la ciudad por las irregularidades en esta escuela.



Nosotros como padres de familia creemos que el Director ya no está capacitado para llevar el mando en este bachillerato, pues están cada vez más claras las fallas que tiene la escuela. Pedimos que la SEV atienda esta queja y ponga orden con ambos directivos pues varias veces se ha acudido a la escuela y no se encuentra ninguna autoridad presente.