Padres de familia se rehúsan al regreso a clases presenciales, en Coatzacoalcos

Tras el anuncio del regreso a clases el próximo 24 de mayo, padres de familia de la escuela Secundaria Técnica número 96, se dijeron inconformes con la situación, toda vez que esto representa un riesgo inminente para su salud.



Al respecto, Henry Alberto Gómez Pérez presidente sociedad de padres, añadió que aunado a eso, la institución presenta muchas necesidades de infraestructura, por lo que asegura que lo mejor es que el regreso a las aulas sea hasta el próximo ciclo escolar.



"El común denominador de los padres, el 80 por ciento no quiere regreso a clases por el momento, las instalaciones de la técnica 96 está en pésimas condiciones, estamos reparando, pero no hay dinero para arcos sanitizantes, nos exigen mucho: lavamanos en toda la institución, cosas que no estamos con el presupuesto", afirmó.



Relató que se ha solicitado ayuda a las autoridades y no han obtenido respuesta, de ahí que han tenido que utilizar montos erogados de su propia bolsa para comenzar estas tareas.



"En lo personal no estamos de acuerdo para el regreso, el posible buen regreso a clases sería agosto, ahorita no podemos cerrar el ciclo así, sería experimentar algo que no va a funcionar y más va a crear gastos en la economía y más en aquellos padres que no tienen trabajo, hay muchos así, que no han podido ni cubrir la cuota de recuperación que se pide a inicio de año, menos van a tener para comprar el uniforme y zapatos y mochila para regresar a clases", explicó.



Reveló que las cuotas de recuperación que se ingresaron en el inicio de ciclo, que solo fue del 20 por ciento del 100 que normalmente se ingresaba. fue lo que se ocupó para algunas mejoras, de ahí en fuera, 3 empresas que se acercaron en su momento es donde los padres cotizaron y con promesa de pago con las próximas cuotas escolares es que se están dando las mejoras. "Si no era ahorita, se iba a encontrar mucho más deteriorado, iba a salir mucho más caro".



Agregó que ya protección civil hizo un recorrido y les dijo los puntos clave que tenían que "meterle" mano porque de lo contrario no les darían el documento que asegurara que la escuela es segura.



"Hasta donde tenemos entendido es que no será obligatorio, los padres van a decidir quién sí y quién no, aunque hay algunos que ya los quieren enviar porque no tienen con quién dejarlos, pero ojo, aplican a la escuela solo como guardería, no como institución educativa y eso no debe ser, tenemos que estar unidos los padres de familia y si no queremos regreso, pues no hay que regresar", finalizó.