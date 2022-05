Padres de familia y alumnos toman instalaciones del Telebachillerato, en Nautla

Desde la mañana de este martes siguen tomadas las instalaciones de la escuela del Telebachillerato El Ciervo, por parte de padres de familia y estudiantes, señalando la insensatez del supervisor Zenen Morales Huerta, quien desde hace siete años fue notificado que en este plantel había tres docentes y se llevaron a uno, después hace 5 años se llevaron al otro por problemas legales de acoso sexual y desde ese tiempo han mandado docentes interinos por corto tiempo.“¿A dónde está el recurso de las plazas vacantes?, reclamaron padres de los alumnos que están hartos de la falta de seriedad del Supervisor Escolar, quien no informa y no trabaja en bien de los estudiantes. Lamentablemente los sindicatos y el Gobierno del Estado son omisos en la atención rápida y eficiente a las escuelas del Estado, agregaron.Además, mencionaron que esta escuela ya ha ido mermando su alumnado por la falta de profesores, puesto que no pueden acceder a una educación de calidad, muy poco pueden hacer los únicos dos docentes que existen en la escuela.Los quejosos mencionaron que estarán si es necesario día y noche en la entrada de la escuela y que esperarán a las autoridades escolares en este lugar hasta saber qué acciones tomarán de manera definitiva, además pidieron la presencia de la delegada de la SEV en Martínez de La Torre, Claudia Camacho, y la intervención del titular de la SEV, Zeynazen Escobar, pues son muchas las inconsistencias, ineficacia y falta de atención por parte del Supervisor Escolar.Ante ello, los padres de familia y alumnos pidieron al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, que ponga a gente que sirva y que desquiten su salario pues en el caso de esta escuela del Telebachillerato, son más de siete años de atraso, marginándolos y con ello la educación y deseo por salir adelante de los alumnos.