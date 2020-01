Padres de hermanos abatidos por policías de Orizaba ahora enfrentan pleito familiar

Román Pérez Martínez y Luz María González González, padres de Ernesto y Román, los dos profesionistas asesinados hace un año a manos de Policías Municipales, serán denunciados por desacato y privación ilegal de la libertad de su nieto menor de edad.



No se sabe dónde están los tres y por ello, se analiza pedir la Alerta Amber.



En rueda de prensa, el abogado Jesús Contreras y la señora Abril Malpica, madre del menor de edad, dieron a conocer que el pasado octubre, tanto Román como Luz María recibieron al niño para convivir pero después ya no quisieron entregarlo y denunciaron que se cometía violencia intrafamiliar contra el infante.



Desde el 25 de octubre dejó de ver a su hijo y ahora que el Juez Sexto ordenó la entrega, los abuelos y el infante no son encontrados en el domicilio de ambos, incluso al menor de 10 años ya no lo llevan a la escuela. Nadie sabe dónde están los tres, por ello se podría pedir la Alerta Amber.



