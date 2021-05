Padres de Orizaba, con miedo al regreso a clases presenciales

Escuelas particulares de Orizaba elaboran encuestas entre los padres de familia, a fin de saber si quieren que sus hijos regresen a clases presenciales en este ciclo escolar.



No obstante, un porcentaje elevado se ha negado al retorno yprefirieron que sea hasta el próximo ciclo.



“Me da mucho miedo enviar a mis pequeños, uno va a la secundaria y el otro a la primaria, pero si se contagian y enferman y les pasa algo, ¿qué voy hacer?”, expresó Lizeth García, mamá de dos infantes.



Por su parte, la también madre Ana Ramírez dijo que hay riesgo de contagio entre los infantes y que lleven el virus a sus padres y abuelos.



“Nosotros como papás no hemos sido vacunados y eso es preocupante porque nos enfermamos y qué hacen nuestros hijos si nos morimos o vamos a dar a un hospital”.



Los papás entrevistados también apuntaron que se tienen que revisar las condiciones de las instituciones educativas, pues después de un año no consideran que estén limpias y adecuadas para que los educandos retornen.



La mayoría reconoció que ha sido muy complicado para sus vástagos adecuarse a la educación en línea y que la transmisión de los conocimientos también ha sido difícil, pero aún así deben regresar a los salones en el nuevo ciclo escolar.