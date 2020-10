Padres denuncian ante Fiscalía a Delegado de Bienestar por billete de lotería

Pobladores de Zihuateo que exigen la devolución del billete de lotería que le fue quitado a la tesorera por el delegado de Bienestar regional, Dagoberto Valverde, pidieron que este domingo acuda algún funcionario a verlos y platicar por esa situación.



Los integrantes del Comité de Padres de la telesecundaria “Gregorio Torres Quintero”, quienes este sábado acudieron a interponer denuncia formal en la Fiscalía Regional en contra de ese funcionario, señalaron que las cosas no son como las ha dado a conocer en medios el delegado, pues ahora dice que se harán los proyectos que ellos propusieron, pero cuando fue con el director del INPI y les leyeron sus propuestas les dijeron que no se podía hacer todo y que sólo escogieran una cosa.



Agregaron que ahora no les da la cara, pues “como sabe que algo debe, ahora solo quiere presentarse con la señora”.



Dijeron desconocer si esa persona vio quizá que podía manipular a la señora, pero “en este premio él no tiene nada que ver”.



Los inconformes señalaron que quienes conocen las necesidades del pueblo son ellos.



Agregaron que lo que quieren es aplicar el dinero para la escuela y la comunidad, pues son muchas cosas las que hacen falta ahí.



Los pobladores pidieron que los apoyen las comisiones de derechos humanos regional y estatal, pues además el director del INPI los ha discriminado con sus comentarios, ya que les dice que el lugar donde viven es inadecuado, cuando todos los municipios serranos están en las mismas condiciones.