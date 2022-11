Padres exigen la presencia de Zenyazen Escobar en Primaria de Ixtaczoquitlán

Padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la cabecera municipal de Ixtaczoquitlán, quienes rechazan la reubicación del plantel, exigieron que se cumpla la instrucción del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en referencia a que sea el mismo secretario de Educación, Zenyazen Escobar, quien realice una asamblea con papás para conocer cuántos están de acuerdo con el traslado.En este sentido destacaron que nadie de la Secretaría de Educación les ha llamado o ha atendido este problema."Nosotros seguimos esperando lo que nos expresó el gobernador: que le iba a decir directamente al titular de la SEV que viniera personalmente para hacer la asamblea y donde debían todos los padres estar.En su momento presentamos un paquete de encuestas donde el 90 por ciento de los papás no quieren que se reubique, lo que los papás dicen es que si se va a construir una nueva escuela que sea en el terreno donde actualmente está, porque donde la quieren llevar, la verdad el terreno tiene pésimas condiciones".En referencia a lo expresado por el coordinador de delegaciones de la SEV, Víctor Vargas Barrientos, quien dijo que se reunieron con el alcalde Nahum Álvarez Pellico y acordaron que realizara dicha asamblea, los papás externaron que es imposible tener un trato con el presidente municipal, aparte no lo quieren a él efectuando la reunión con los paterfamilias."Mejor que venga el secretario de Educación, porque con el alcalde acuérdese que cuando aprobaron en cabildo que se donara el terreno de la escuela al gobierno del Estado, él salió huyendo y nunca nos ha dado la cara. Aquí quien tiene que resolver el problema es la autoridad municipal, no se nos olvida que el gobernador nos dijo que él tenía palabra y le pedimos que por favor la cumpla".