Padres no liberarán primaria en Atzacan si no llegan docentes faltantes, advierten

Padres de familia del turno vespertino de la escuela primaria Revolución del municipio de Atzacan advirtieron que, si el próximo lunes no llegan dos de los tres docentes que les hacen falta, no liberarán las instalaciones, las cuales mantiene tomadas desde el viernes.Los paterfamilias recordaron que ese día tomaron el plantel en protesta porque desde el ciclo pasado se encuentran sin tres profesores, ya que los cambiaron de adscripción.Incluso, comentaron que fueron informados que ahora se cambiará también al director de adscripción, por lo que al parecer ese lugar quedará también vacante.Explicaron que el pasado viernes acudió el supervisor escolar Emilio Mejía Velasco, quien se comprometió a que el próximo lunes llegarán dos docentes para atender las necesidades de los alumnos.Sin embargo, señalaron que no han liberado las instalaciones ni lo harán hasta ver que llegan al menos dos de los tres maestros que necesitan y sólo así permitirán que se abra el plantel.Agregaron que el tercer docente llegaría hasta la próxima semana en lo que llega su carta de presentación.