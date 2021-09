Padres piden suspender clases presenciales en Álamo

Un grupo de padres de familia expresó abiertamente que no enviarán a sus hijos a la Escuela Secundaria General “18 de Marzo”, la más grande de esta ciudad, en el norte de Veracruz.



Los paterfamilias indicaron que existe inminente riesgo de contagios de COVID-19 en las clases presenciales, sobre todo porque los alumnos de este nivel no pueden ser vacunados por disposición de las autoridades de salud.



La “18 de Marzo” adoptó el esquema de clases en las aulas, por lo que los tutores insistieron en que se abra la alternativa de clases a distancia, ante lo cual el director del plantel, Raúl Betancourt Orozco respondió que no se cuenta con esa estrategia.



Ante ello, los inconformes iniciaron la recopilación de firmas, asentando alrededor de 130 rúbricas, y exhortaron a más padres a sumarse a la demanda, para que se apruebe desde la dirección o la supervisión escolar la alternativa de clases a distancia.