Padres pueden enviarnos correo si tienen problemas para descargar boletas: SEV

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pone a disposición el correo electrónico [email protected] , para los padres de familia o tutores que aún tienen problemas para descargar las boletas de calificaciones de sus hijos.Durante entrevista, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, explicó que a pesar de que el sitio de boletas en la página oficial de la Secretaría no está saturado, hay quienes aún no pueden realizar la descarga, de manera que se otorgará todo el apoyo para garantizar que todos tengan sus boletas .“Pueden enviarnos un correo electrónico a [email protected] ; los datos que deben proporcionar son: CURP del estudiante, NIEV (previamente asignado por la escuela) y Clave de la escuela”, explicó.En este sentido, el funcionario estatal aceptó que al inicio de este programa se tuvo problemas con el sistema, mismos que fueron solventados y a la fecha, hay planteles de mil estudiantes, donde solo 100 aún no han podido realizar la descarga.“No sabemos cuál es el motivo, porque la página ya no está saturada, pero estamos con toda la disposición para apoyar a quienes aún no lo han podido realizar”.Es así, que Escobar García definió que también se pone a disposición la página de Facebook de la SEV, (Secretaría de Educación de Veracruz-Oficial) para que se pueda orientar a quienes tienen problema con la descarga.