Padres quieren impedir construcción de obra en Primaria de Río Blanco

Incertidumbre se ha generado entre padres de familia de la escuela primaria Venustiano Carranza de Río Blanco, al trascender la posibilidad de que el Ayuntamiento realice una obra deportiva en el campo de fútbol de la institución.Un grupo de padres de familia, quienes solicitaron el anonimato para no recibir represalias, señalaron que la maestra Elizabeth Adriana Nieto León es la única que ha defendido el área verde de este plantel para evitar que, presuntamente, el Ayuntamiento se apropie de ella.“Ella ha sido quien ha evitado que el campo deportivo de la escuela sea entregado a la administración municipal. El ayuntamiento dice que quieren hacer una unidad deportiva, pero el ayuntamiento tiene recursos, por qué no compran ellos un terreno o le piden al gobierno, pero lo que quieren es el terreno de la escuela”, señalaron.Esto ha generado incertidumbre y una serie de rumores entre los padres de familia que apoyan la defensa del campo y quienes confían en la obra que haría el Ayuntamiento.Incluso explicaron que cada Administración Municipal que llega a Río Blanco pretende hacer lo mismo, apoderarse del terreno pero ninguna ha apoyado con infraestructura o mantenimiento a la escuela.Ahora, señalan padres de familia, que uno de los rumores que se ha dado para sacar a la directora que defiende el campo, es que ha incurrido en malos manejos económicos, lo cual no es cierto, y hay quienes piden su destitución.