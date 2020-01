Padres toman secundaria de la ciudad de Veracruz para exigir pago a docentes

Padres de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial #1 tomaron el plantel educativo para exigir a la secretaría de Educación de Veracruz pague los pasivos en salarios y otras prestaciones.



Al respecto, el director de esta escuela, Nezahualcóyotl Garibo, mencionó que son 296 clases semanales las que se pierden por la falta de pago a docentes.



Señaló que son alrededores de 20 profesores afectados por esta falta de pago por parte de la SEV y lamentó que aunque los padres de familia han asistido en cinco ocasiones a Xalapa, esta dependencia no les ha dado una justificación por la cual no se les esté pagando a los profesores.



Por este paro de labores son más de mil 200 alumnos afectados quienes no tendrán clases hasta que los padres liberen la escuela.



Los quejosos reiteraron que sólo reabrirán el plantel hasta que las autoridades les den una fecha de pago para los docentes.