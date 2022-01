Padres y Director chocan en secundaria de Xalapa por alumno con COVID

Padres de alumnos de la escuela Secundaria General 6, en Xalapa, estallaron contra autoridades de la institución, particularmente el director Mario Melchi Cocuyo, quien se ha negado a poner en cuarentena a un grupo completo tras detectarse un caso positivo de COVID-19 y por no permitir que el chico enfermo tome clases en línea, amenazando incluso con dejarlo sin su derecho a la educación.En entrevista, una mujer indicó que la semana pasada su hijo volvió a clases presenciales y tras un convivio por Día de Reyes, este fin de semana presentó diversos síntomas como temperatura, por lo que fue llevado a realizarse una prueba de detección del virus.Dicha prueba salió positiva y en función de eso, la madre comunicó a la institución lo ocurrido, solicitando que se le permitiera tomar sus clases en línea.“Y (el Director) me contestó que no hay ninguna escuela en línea y que, si no me parece, que me lleve a mi hijo a otra escuela”, dijo.Junto a otros padres, se apostó afuera de las instalaciones de la escuela para conocer qué medidas se tomarán para evitar un brote mayúsculo, pues hasta el momento el Director se ha negado a poner en cuarentena a los compañeros del joven que convivieron con él, todos de segundo grado grupo A, justificando que se rige por la Secretaría de Educación y no hay un protocolo exacto ante casos como éste.“Al maestro le pregunté cuál va a ser el protocolo a seguir y él no me contesta, me dice que no sabe. Primero negó que mi hijo estuviera en esta escuela y ya después aceptó que sí, está discriminando a mi hijo no sé si porque tenga COVID o cuál es la situación”.“Él dijo que esto es una gripa, que teníamos que aprender a vivir con ella. Que si su madre de 80 años sobrevivió al COVID, que no pasaba nada y que yo arreglara las cosas como yo quisiera”, dijo al enfatizar que el director la regañó por haber hecho público que su hijo padece la enfermedad.La mujer manifestó que el director se negó a atenderla cuando lo buscó para hablar acerca de las condiciones en las que su hijo seguirá tomando clases, incluso le cerró las instalaciones de la escuela y no fue sino hasta hoy que varios padres se manifestaron, que le informó que la recibirá.Sostuvo que su menor hijo está preocupado al no saber si el director le permitirá continuar estudiando en la General 6 o en su caso, perderá el ciclo escolar.Al respecto, el Director confirmó que hay dos casos de docentes de la institución contagiados por el virus.Sin embargo, afirmó que sí cuentan con los protocolos adecuados al respecto y estos de ninguna manera decretan el posible cierre de las escuelas ante un brote.Sostuvo que el caso del alumno en cuestión asistió por última vez a clases el miércoles 5 de enero, de ahí que su contagio no fue precisamente de otros alumnos, sino que ya estaría contagiado desde el periodo vacacional decembrino.El docente aseguró que la información relativa a esta situación ha sido distorsionada pues no hay ningún otro caso confirmado que obligue a una medida de aislamiento total de un grupo.“Ya sería en el último de los casos que a lo mejor hubiera una situación más grave donde no sólo fuera uno sino varios, donde pudiéramos tomar -la medida- “, dijo.Sentenció que las medidas de seguridad en la escuela consisten en la sanitización de las aulas, la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial.