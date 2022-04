Padrón rasurado; pocas boletas para sufragar y candidatos bloquean votación

Con menos electores en las listas nominales de los que realmente tienen el derecho a sufragar, boletas insuficientes, aparente “turismo electoral” y problemas en la acreditación de los representantes de los candidatos ante las mesas receptoras, se desarrolla este domingo la elección de agentes municipales en Xalapa.En la congregación de El Castillo, donde siete aspirantes buscan el triunfo, sólo llegaron el 20 por ciento de las papeletas, es decir, entre 50 y 60, cuando la cantidad de inscritos en el padrón del Instituto Nacional Electoral (INE) es de 379 y 378, en cada una de las casillas correspondientes a la sección 2097.David Grau González, representante del contendiente Oscar Luna Mendoza, denunció las irregularidades que se están presentando en los comicios, al tiempo que señaló que elementos de la Policía Municipal ingresaron a los centros de votación, buscando acordar “en lo oscurito” con los integrantes de las mesas directivas de las casillas.“Nos dimos cuenta por medio de los representantes que nada más llegaron 62 boletas para esta sección y 52 para ésta y 57 para otra. En primer lugar, aquí no somos 50 habitantes, somos más, siempre se han entregado más de mil boletas que es lo que comprende aquí”, explicó ante la situación que se presenta.Junto con los inconformes explicó que en esta sección electoral ejercen su derecho al voto los residentes de Castillo Chico, Cruces y Gutiérrez Barrios.“Nada más de Gutiérrez Barrios son más de cien. El segundo detalle que tenemos es que la mayoría de los que estamos aquí (en la casilla) no podemos votar, ¿y qué creen?, son los nativos de aquí, los que toda su vida han vivido aquí, los que no podemos votar. Yo no aparezco”, acusó.Por eso pidió junto con sus homólogos el cierre de la votación en este lugar, lo cual acordaron y asentaron en la hoja de incidencia, que firmaron todos y que entregarán a la Junta Municipal Electoral.“Nunca había pasado esto, desgraciadamente el Ayuntamiento de Xalapa metió mano en esta elección cuando no debió haber sido así, tenemos nuestras pruebas y más adelante lo vamos a tratar”, agregó.Por su parte, Cecilia Velázquez Armenta, candidata a agente municipal de la Congregación 6 de Enero, señaló que el padrón electoral en esta demarcación rural está recortado porque de los mil 200 habitantes que podían ejercer su sufragio, sólo están habilitados 600.“El listado solamente trae el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial de elector. El problema que tenemos es que el padrón es de aproximadamente mil 200 personas, pero solamente vienen 600, entonces se inició la votación un poco tarde y algunas personas no venían en el listado”, expresó en entrevista telefónica.Añadió que por este motivo los representantes de algunos candidatos decidieron no continuar con la votación.“Dijeron que ellos no iban a permitir que se votara así, ellos vieron que tampoco era correcto porque están quitando casi la mitad. Ya se comunicaron con el presidente de la Junta Municipal Electoral, Juan Marín, y al parecería venían para acá”, abundó.Velázquez Armenta acotó que hay habitantes de la comunidad de San Antonio Paso del Toro, que toda la vida han vivido y son originarias de allí, que no pudieron ejercer su derecho por no formar parte del padrón.Entre tanto, Juan Diego Hernández, candidato a la Agencia Municipal de Julio Castro (Las Trancas), afirmó que, si bien en su congregación la votación inició a tiempo y transcurre con normalidad, la problemática se presentó con la acreditación de algunos representantes de los aspirantes.“En general está todo bien, me están reportando todo en orden con la lista nominal y las boletas, el problema es la acreditación de los representantes en la mesa de la Telesecundaria Jesús Reyes Heroles”, puntualizó.