Pagar la enorme deuda de Veracruz deberá ser proyecto de varios sexenios

La reducción de la deuda pública en Veracruz debe ser un proyecto “transexenal” debido a las malas condiciones financieras que dejaron las últimas 4 administraciones estatales.Lo anterior lo reconoció el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, quien señaló que actualmente la deuda pública de Veracruz es por 74 mil 159 millones 100 mil pesos.En su comparecencia, el secretario se lanzó contra los exgobernadores Miguel Alemán, Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, afirmando que dejaron una deuda total por 87 mil 207 millones 200 mil pesos hasta 2018.Aseveró que la actual administración permitió reducir pasivos por más de 13 mil 048 millones de pesos, sin embargo, sigue siendo necesario solicitar créditos a corto plazo para el pago de nómina al final de cada año.“Es el único Gobierno honesto que no hace mal uso de los recursos. Es el único gobierno en más de 20 años que reduce la deuda que nos dejaron los malos gobiernos de Alemán, Fidel, Duarte y Yunes.“En reducción de la deuda vamos muy bien, pero se requiere que este proyecto sea transexenal para lograr que las finanzas sigan fortaleciéndose”, aceptó Lima Franco.Respecto al pago de 16 mil millones de pesos, mencionó que se han pagado créditos fiscales por un monto de 12 mil 950 millones 475 mil 823 pesos y se registra el pago total de controversias municipales por un monto de 2 mil 563 millones 317 mil 639 pesos.En cuanto al pago por concepto de juicios se han saldado 842 millones 280 mil 882 pesos, reduciendo la deuda hasta 74 mil 159 millones 100 mil pesos.“Gracias a ello es que pudimos acceder a nuevos esquemas de financiamiento; tal es el caso del crédito de largo plazo por 2 mil millones de pesos y los adelantos del FISE por un monto de 867 millones de pesos”.Detalló que con la liberación de recursos a la SIOP se le pudieron destinar mil 053 millones de pesos; al Instituto de Espacios Educativos 236 millones de pesos; a SESVER 158 millones de pesos y a la CAEV mil 420 millones de pesos.“Todo esto, sin afectar el saldo de la deuda. Cada peso fue invertido en obras para el bienestar de las familias veracruzanas”, dijo.Respecto a los créditos a corto plazo que se piden al final de cada año, Lima Franco indicó que en 2017 se pidieron 4 mil 788 millones de pesos y el año pasado fueron solicitados mil 600 millones para cubrir todos los sueldos y prestaciones de fin de año.“El objetivo es que para el año 2024 no se tenga que pedir un solo peso, y esa meta también la vamos a lograr, denlo por hecho”, reiteróRespecto a las calificadoras añadió que, en tan solo cuatro años, se han recibido 15 calificaciones al alza y este año HR Ratings mantuvo la calificación en BBB+, mejorando a perspectiva estable. Por su parte, Fitch Ratings y Moody´s, reportaron la calificación crediticia de Veracruz en “A” con perspectiva estable.Respecto a la pandemia y sus efectos, así como la guerra de Rusia y Ucrania, Lima Franco añadió que han optado por mejorar la eficiencia recaudatoria en un 43 por ciento comparada con los niveles obtenidos en 2018.“Por eso hemos renovado la infraestructura de las Oficinas de Hacienda del Estado para brindar un mejor servicio a la población. Se han realizado campañas para evitar actos de corrupción, así como también se modernizó la recepción de dictámenes de Impuesto sobre Nómina en formatos electrónicos.“Estos esfuerzos nos han permitido pasar de una recaudación de 8 mil 600 millones en 2018, a una proyección para el cierre de 2022 de 12 mil 300 millones de pesos”, apuntó.Añadió que no se han creado nuevos impuestos y además se ha apoyado al contribuyente con diversos mecanismos.“Un claro ejemplo es el Programa de Reordenamiento Vehicular 2022, mediante el cual se otorgaron subsidios hasta del 100 por ciento por concepto de actualizaciones, multas y recargos, beneficiando a propietarios que van al día y también a quienes tenían adeudos”.Recordó que también se firmaron los convenios de cobro de impuesto predial, el cual permite que los ayuntamientos adheridos, reciban un 30 por ciento más del Fondo de Fomento Municipal.“Durante 2021 fueron 10 municipios que recibieron más de 33 millones de excedentes, y en 2022 ya son 76 municipios los que se sumaron, obteniendo más de 243 millones de pesos. Para finales de año, la cifra superará los 400 millones de pesos que van de manera directa a las arcas municipales para que puedan ser invertidos en sus actividades esenciales en beneficio de sus habitantes”, aseguró.