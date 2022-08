Pago de infracciones de tránsito vía electrónica será una realidad en Veracruz: Gobernador

El pago de infracciones de tránsito por medio de la vía electrónica, será una realidad en el Estado de Veracruz, por lo que se trabaja en la capacitación y compra del equipo para realizar este pago en el momento en que se cometa la infracción vial, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Durante conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal dijo que, esta iniciativa fue presentada por el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, quien observó su implementación en el estado de Puebla.Aunque aún no se tiene el monto de la inversión total en materia de equipo para el cobro electrónico, dijo que se busca un equipo de bajo costo, sencillo, pero con una buena aplicación para realizar esta actividad, misma que ahora realizarán los elementos de Tránsito del Estado.El objetivo es que, si un automovilista comete una falta vial no grave pueda pagar su infracción en el momento, le llegue su recibo de manera inmediata y se evite el pago de arrastre de grúa y corralón.Reconoció que están aún en el proceso de adquisición de las terminales con las que se cobrarán las multas vía electrónica, así como la capacitación de los agentes para llevar a cabo estas acciones y evitar abuso de las compañías de grúas.García Jiménez dejó en claro que no se solapará ningún tipo de corrupción, así como tampoco abusos de las grúas, pues con el pago electrónico se verá reflejado de inmediato en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).Finalmente, insistió en que será en septiembre que se presentará este nuevo Plan Integral de Tránsito, en cual se trabaja en los últimos detalles para que pueda entrar en vigencia.