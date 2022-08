Pago electrónico de infracciones plantea Gobernador para acabar corrupción de grúas

En Veracruz se busca acabar con la corrupción del servicio de grúas y de los elementos de Tránsito del estado, por lo que se contempla aplicar un Plan Integral de Tránsito que plantea el cobro de infracciones vía electrónica en el momento para evitar el pago del arrastre, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien señaló se homologará el salario de los operativos de Seguridad Pública, tanto de policías, tránsitos y de transporte.“En septiembre vamos a dar a conocer el reglamento, hemos tomado cartas en el asunto, ya hay seis carpetas de investigación por presunta complicidad por corrupción de algunos elementos de estas direcciones de Tránsito y Transporte”, expresó.En entrevista este jueves en Acayucan el Jefe del Ejecutivo del Estado explicó que este nuevo esquema, contempla dar prioridad a las denuncias de los ciudadanos, así como acabar con la “preponderancia” de las compañías de grúas.“Voy anunciar el plan, va a ser un Plan Integral que contempla una atención a las denuncias ciudadanas, va ir centrado ahí. La otra también ya quitar esta preponderancia que tienen algunas compañías privadas sobre el servicio de grúas. Vamos a limitar y vamos sobre todo a reglamentar muy claramente para que el ciudadano tenga alternativas (para) denunciar y para que sepa exactamente cuánto se le debe cobrar”, expuso.Para tal fin, dentro de este nuevo Plan Integral se plantea que el ciudadano que incurrió en una irregularidad y paga en el momento su multa, se evitará el cobro del arrastre, donde además el proceso será vía electrónica donde el agente contará con una terminal para evitar maneje efectivo.“Entre otras acciones para evitar tanto abuso de arrastre que hay, vamos a permitir que cuando un ciudadano acepte la infracción y la pague de inmediato no tenga que llevarse el arrastre. Entonces algunos agentes de Tránsito podrán cobrar ahí mismo la infracción, pero de manera electrónica para que tampoco quede al chanchullo y de esa manera el ciudadano no tenga que estar pagando además de la infracción la grúa”, explicó.García Jiménez señaló que este esquema de cobro de multas a través de una terminal se aplica en Puebla donde ha dado buenos resultados y ahora se busca instaurarlo en Veracruz, donde además los ciudadanos podrán acceder vía electrónica a la información del costo de las infracciones a través de Internet.“Se está haciendo en Puebla de manera exitosa El agente no recibe efectivo, todo será de manera electrónica y automáticamente se registra en la Oficina de Hacienda ese ingreso y después se hace la comparación. Se contemplan tarifas fijas que el ciudadano podrá verificar de manera electrónica”..De igual modo, el Gobernador dijo que se homologará el salario de los operativos de la Dirección de Tránsito, así como de Transporte, con los operativos de Seguridad, para con ello mejorar su situación y poder exigir un mejor desempeño sin incurrir en actos de corrupción.“Además, debe contemplar un incremento al salario de los agentes de tránsito, entonces vamos a homologar los salarios en la Secretaría de Seguridad para los operativos, tanto de Seguridad como viales y de Transporte, de esa manera podremos exigir e ir sobre cualquier otra denuncia en contra de un elemento con todo el rigor”, finalizó.