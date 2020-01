Pagos a empresarios se adeudan desde gobierno de Fidel Herrera

El Gobierno del Estado aún no liquida deudas con empresarios xalapeños y de otros municipios, a quienes en total se les adeuda alrededor de mil 500 millones de pesos.



Al respecto, el vicepresidente nacional de CANACINTRA y encargado de la delegación Xalapa, Juan Manuel García González, mencionó que estos pasivos se arrastran desde la administración estatal del exgobernador Fidel Herrera Beltrán.



Destacó que si bien durante la administración estatal del panista Miguel Ángel Yunes Linares se saldaron algunos adeudos, pues en total se debía 4 mil millones de pesos, durante el año que lleva Cuitláhuac García Jiménez a cargo del Gobierno Estatal no se ha saldado ninguno de los pasivos restantes.



"No nos han pagado, venimos arrastrando desde el gobierno de Fidel Herrera, también con Duarte. Cuando las empresas trabajaron con Yunes debo reconocer que sí se les pagó pero seguimos arrastrando de Fidel y Duarte y no hemos logrado que se liquiden algunos adeudos", dijo.



Pese a esto, García González dijo tener confianza de que este año las autoridades estatales les den una solución al respecto, pues reconoció que en Xalapa han cerrado varios negocios derivado de la falta de pago a empresarios.



"Sí ha habido cierre de negocios, si pasas por el centro de Xalapa hay una gran renta de inmuebles, una necesidad de economía importante", agregó.