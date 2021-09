Palacio Municipal de Atzalan lleva 4 meses tomado por Sindicato; Alcalde no les resuelve

Este día 12 de septiembre se cumplen cuatro meses de que el Palacio Municipal de Atzalan, está tomado por los trabajadores del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al servicio del Municipio de Atzalan, Veracruz, sin tener respuesta a sus peticiones laborales por parte del presidente municipal José Homero Dominguez Landa, candidato perdedor de la Alianza "Veracruz Va" a la Diputación local por el distrito de Perote.



El secretario general del Sindicato, Carlos Jesús Martínez Castelán, menciona que siguen con la toma del Palacio Municipal porque la huelga que mantienen es legitima y reconocida bajo el número H-05/2020 por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz a cargo de la magistrada y presidenta Itzel Castro Castillo.



Menciona que el Presidente Municipal no ha tenido ningún acercamiento con los huelguistas para iniciar platicas y tener negociación y así resolver este conflicto laboral, que afecta a la ciudadanía de Atzalan.



Menciona el Secretario General que lo único que se reclama es que se cumpla con las condiciones que han sido violentadas de los años 2018-2019-2020 y 2021 por el munícipe y que son logros obtenidos desde hace muchas administraciones anteriores.



Asimismo, menciona que son 35 empleados municipales afectados distribuidos en la cabecera municipal de Atzalan, Ver., Plan de Arroyos y Tierra Nueva. El Secretario General menciona que desde el inicio de la huelga no se ha percibido ingresos a los trabajadores ya que se suspendieron los pagos desde el 12 de Mayo de este año a cada trabajador, a la fecha.



Asimismo, le piden al Sr. Gobernador Cuitlahuac Garcia Jimenez el apoyo y que tome cartas a este problema laboral que afecta a la ciudadania de este municipio de Atzalan, ciudadanía que muestra enojo al presidente José Homero Dominguez Landa por no resolver este problema laboral que afecta a la parte baja, media y alta de este Municipio.



A esta huelga se han solidarizado los empleados municipales de Alvarado, Actopan, Altotonga, Misantla, Tlapacoyan y otros más pertenecientes a la Federación de Sindicatos en el Estado de Veracruz.



Atentamente,



Luis Alberto Suárez Jiménez.