Palacio Municipal de Orizaba desata quejas por cobrar por baños

Quejas e inconformidad de parte de algunos ciudadanos, ha generado el hecho de que ahora los baños del Palacio Municipal de Orizaba tienen un costo para ser usados.Desde hace algunos días se ofrecía disculpa a los ciudadanos a través de un cartel, por las molestias que generaban los trabajos de reparación y remodelación que se hacían en los sanitarios, sin embargo los ciudadanos pensaron, sólo se trataba de mejoras en estos.Pero este lunes desde muy temprana hora comenzó a operar la máquina que cobra 5 pesos a los ciudadanos que deseen utilizar los baños.Al respecto algunas personas como Leticia López y Luis Juárez, dijeron que no es justo que ahora se esté cobrando por un servicio que debería dar el ayuntamiento.Dijeron que los orizabeños y gente quizá también de otros municipios, acuden al edificio que alberga los poderes municipales para realizar un sin fin de trámites.De igual forma destacaron el caso de los adultos mayores, quienes muchas de las ocasiones requieren de los sanitarios pues toman medicamentos que los obligan a usarlos, algo similar ocurre con los niños los cuales también requieren de manera urgente ir al baño.Este día en algunos momentos, la gente tuvo que hacer largas hileras para poder ingresar al baño, por lo cual dijeron es lamentable que las autoridades busquen recaudar más dinero."Por todo nos cobran ahora, hasta por ir al baño vamos a tener que pagar, no se nos hace justo esta situación, pero al no tener otra alternativa tendremos que pagar, aunque la pregunta es que sucederá con las personas que escasamente portan dinero para su pasaje e ir de regreso a su casa".