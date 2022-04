Palacio Municipal de Xalapa tendrá módulo de primeros auxilios: Alcalde

Tras los casos de personas desmayadas o desvanecidas que han ocurrido al interior del Palacio Municipal de Xalapa, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que instalarán un módulo con paramédicos en el inmueble.Señaló que para ello destinarán la oficina que aún ocupa la Junta Municipal Electoral, una vez dicho órgano deje de funcionar y la persona o personas que se encarguen de ofrecer los primeros auxilios serán del DIF Municipal."Tenemos esa atención pero la vamos a reforzar, le he pedido al director del DIF, Alejandro del Ángel Aguilar, que ahorita que se va a quitar la Junta Municipal Electoral, en esa oficina vamos a instalar (el módulo de paramédicos)", comentó.Ahued Bardahuil expuso que no se puede instalar como tal un consultorio médico "porque no es legal" pero sí a personal que atienda las emergencias que se susciten en la sede de la Alcaldía Capitalina, tanto con el personal como con los ciudadanos que acuden a realizar trámites."Ya estamos eligiendo el perfil y la zona donde está la Junta Municipal Electoral, bajando las escaleras de la cochera, vamos a adecuar para que tengamos un área de primeros auxilios con gente calificada, que tenga la capacidad y el perfil para que podamos atender a cualquier ciudadana o ciudadano, tanto trabajadora como visitantes", expresó.Y es que el munícipe apuntó que por el volumen de empleados municipales, ya se requiere de este servicio, que afirmó, contará con todo lo necesario para la atención primaria."Tenemos aquí aparatos para atender problemas de corazón pero las personas que atendieron tenían ese conocimiento pero ahora (tener) permanentemente paramédicos que puedan atender un caso como el que se dio, ya vemos gente adulta o que tiene algún problema y si es justo que contemos con esa atención", reafirmó Ricardo Ahued.Destacó que la oficina que se destinaría al módulo es la más adecuada porque está cerca el elevador del Palacio Municipal, además de que según él, no hay más espacios en el edificio para ello."Esta semana me tienen que presentar el proyecto para adecuarlo y tener las herramientas necesarias y el personal adecuado en turnos para que nos asistan", abundó.