Palma Sola no puede ser municipio, aclara Alcalde de Alto Lucero

El alcalde de Alto Lucero, Luis Vicente Aguilar Castillo, indicó que si bien los habitantes de la localidad de Palma Sola pueden solicitar ante el Congreso del Estado su separación de dicha demarcación, no se cumpliría con los requisitos para decretarse, en particular contar con el mínimo de habitantes (25 mil) establecido en la Ley Orgánica del Municipio LibreAfirmó que ya se reunió con las personas que promueven la división de Alto Lucero y detalló que quien los coordina es alguien del Puerto de Veracruz, que a su decir no tiene el conocimiento de la organización y demografía de su municipio.Y es que explicó que Alto Lucero cuenta en total con 28 mil habitantes, por lo que no es cierto que dicha comunidad tenga la población estipulada en el referido ordenamiento."En una entrevista que él dio dijo que había 28 mil ciudadanos y yo les comento que Alto Lucero tiene completo 28 mil habitantes, entonces para dividir a Alto Lucero, no quitan los 28 mil ciudadanos. Los ciudadanos están en su derecho de petición", externó.Aguilar Castillo afirmó que desde que asumió las riendas de su municipio, ha atendido a la zona de la costa, que según él, fue olvidada por las administraciones pasada, lo que derivó en la inconformidad de sus habitantes."Este año estamos acercando el Gobierno a la gente. Lo de convertir a Palma Sola en un municipio ya tiene mucho tiempo que lo están intentando, pero lo han ido intentando con promesa de los agentes municipales que llegan ahí a la zona. Están en su derecho, no sé si cumplan los requisitos, me parece que no, no se cumple el tema de los habitantes", puntualizó.El munícipe externó que en la reunión con los promotores, estos le explicaron que tomarían parte del territorio de Alto Lucero, Actopan y Vega de Alatorre, lo que aseguró, demuestra un desconocimiento de la Ley para la creación de un nuevo municipio en Veracruz."La inversión que se está haciendo en la costa es grande, estoy emparejando las cosas, emparejar todos los servicios, mi compromiso es estar cercano a ellos, cada 15 días atendemos ahí, estamos afuera con la gente, cero rechazos en cuanto a la salud, la gente que necesita medicina siempre se la compramos", aseveró.