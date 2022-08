PAN arremete contra decreto presidencial de pasar Guardia Nacional a SEDENA

Legisladores del PAN advirtieron que, de concretarse el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional, promoverán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo refirió la senadora Indira Rosales San Román.Argumentó que la ley es clara y especifica en el artículo 21, que dicha corporación es civil y por lo tanto la responsabilidad es de la Secretaria de Seguridad Pública, no de la SEDENA.Aseveró que la estrategia de seguridad del gobierno federal no ha sido clara y desde hace tiempo la Guardia Nacional ya está bajo órdenes militares.“Lo que nosotros necesitamos es seguir generando un cuerpo, una Guardia que sea cien por ciento civil y sobre todo que tenga presupuesto, esto no se arregla únicamente cambiándolo de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que necesitamos es tener un cuerpo policiaco civil que se encuentre capacitado, pero que sobre todo tenga presupuesto", dijo.Por su parte, el Senador también panista Julen Rementería del Puerto, respaldó que es inconstitucional la propuesta del ejecutivo federal.Agregó que como no cuenta con la mayoría calificada para votar esta reforma, busca la “militarización” a través de un decreto.“Es ilegal pasar la Guardia Nacional a SEDENA aunque sea por decreto presidencial, el titular del ejecutivo nuevamente está violando las leyes y transgrediendo la democracia y sus caprichos lo combatiremos ante las instancias judiciales, para evitar a toda costa que Morena militarice el país”, finalizó.