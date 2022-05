PAN demanda a Gobierno de Veracruz transparentar créditos

La senadora del PAN por Veracruz, Indira Rosales San Román, pidió al Gobierno de Veracruz transparentar los créditos a corto plazo que sigue contratando este 2022.Además, afirmó que parte de los recursos deberían usarse para contratar más policías, luego de los recortes federales en la materia y “del fracaso” del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en materia de seguridad pública.Rosales San Román dijo que estos financiamientos deben de estar sustentados y se tienen que reflejar en obras públicas y contratar más policías, pues personalmente no está en contra de acceder a deuda a corto plazo si es en beneficio de los ciudadanos.“Si se trata de gasto corriente que sea para la contratación de más policías; me parece que es uno de nuestros problemas clave en Veracruz, tenemos una estrategia de seguridad fallida en todo el país y también en el Estado”.“No tenemos los suficientes elementos de la Guardia Nacional pero tampoco tenemos los suficientes elementos de la Policía Estatal y cada vez son menos los elementos de seguridad los que se están formando en la Academia de El Lencero”, dijo la panistaReiteró que su partido no critica la contratación de deuda; sin embargo, es necesario que ese dinero se invierta en acciones.Refirió que el Gobierno Federal desapareció el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), mismo que les permitía a los Alcaldes capacitar y contratar elementos.Cabe señalar que este 2022, el Gobierno Estatal ha tramitado 7 créditos a corto plazo para cubrir necesidades de carácter temporal que suman 2 mil 300 millones de pesos.