PAN Estatal señala al TEPJF de retrasar resolución sobre coordinador de bancada

Ante la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), sobre no abordar el tema de quién debe ser el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado al tratarse de Derecho Parlamentario; por lo que el dirigente estatal, Federico Salomón Molina, dijo esperar que los togados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sí emitan una resolución al respecto.No obstante, comentó que hace más de un mes que dicho órgano jurisdiccional no actualiza los asuntos en trámite, ni sesiona para dar los fallos respectivos, señalando que "como que están retrasando muchas cosas".Cabe recordar que en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura Local no se quiere reconocer a Enrique Cambranis Torres como coordinador parlamentario del PAN, sino a Othón Hernández Candanedo, por lo que tras el deslinde del TEV en ese pleito interno, recurrieron al TEPJF."Esperemos que la Sala Regional ya pueda emitir un veredicto (...) Lo que resolvió (el TEV) es que el proceso de lo que se hizo en este asunto es un tema más legislativo que no le compete al Tribunal", comentó en entrevista.Ante la incompetencia del órgano jurisdiccional electoral local, Salomón Molina reiteró que sí es un tema más del partido que del propio Congreso, explicando que los institutos políticos tienen la autodeterminación, y en su posición de dirigente estatal, la ley lo faculta para nombrar y tomar protesta a los nuevos coordinadores tanto federal como local."Desafortunadamente estamos parados con este tipo de actos que la JUCOPO ha determinado, pero para nosotros está más que definido, el coordinador es Enrique Cambranis Torres", sostuvo el líder panista en Veracruz.Además, adelantó que si el fallo de la Sala Regional Xalapa no les favorece, podrían recurrir a Sala Superior, la última instancia en materia electoral que podría pronunciarse al respecto.En el tema del asesinato del exalcalde del municipio de Rafael Lucio, José Allan Libreros Alba, el dirigente del PAN señaló que es la lamentable porque viene a dar a conocer el panorama de violencia e inseguridad que se vive en la Entidad y en México, exigiendo a la Fiscalía General del Estado (FGE), que lleve a cabo las investigaciones y dé con el o los responsables de su muerte."Que haga su trabajo y que haga el trabajo bien, no que de repente detengan a alguien y no, que se confundió y que no es él, que hagan su trabajo y dejen el tema partidista, que no solamente ocupen la Ley para castigar a los opositores, para decir este no me agrada y le voy a inventar, ya pasó, pero con lo de ultrajes a la autoridad, sino que se utilice la Ley para darle seguridad y confianza a la gente", mencionó.