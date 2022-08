PAN mantiene diálogo para concretar alianza electoral con PRI y PRD

Aunque no hay nada concreto aún respecto a una posible coalición opositora local en 2024, el líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, aseguró que el diálogo está con los actores de otros institutos políticos.En conferencia de prensa y acompañado por los integrantes del Comité Directivo Estatal, afirmó que desde hace tres meses que tomó las riendas del blanquiazul se ha estado en pláticas con los líderes de otras toldas partidistas, con miras a una eventual alianza electoral para los venideros comicios a la Gubernatura y Diputaciones al Congreso del Estado."Nosotros lo hemos venido platicando los diferentes liderazgos de los diferentes partidos políticos y estamos en la dinámica de mantener el diálogo, no hay nada en concreto, porque además falta año y medio", puntualizó.Salomón Molina indicó que a nivel federal esta alianza entre el PAN, PRI y PRD ya se concretó y les siguieren que lo hagan también en los Estados."Pero eso será en un año más o menos donde vamos a sentar primero las bases. En el comité estatal hemos sentado primero qué es lo que vamos a hacer, cuál es el programa, cuál es el proyecto que vamos a asegurar para que los veracruzanos puedan tener la confianza en el PAN", destacó.Después de decir que es necesario establecer un compromiso con la ciudadanía, más allá de los partidos; el presidente estatal del PAN aseveró que es "urgente" cambiar al Gobierno, hoy en manos de MORENA."No podemos seguir con tantos errores y problemas que hay en México y Veracruz. Hay muchos problemas que afectan a Veracruz y es importante que los partidos nos organicemos, pero también que la sociedad participe (...) Esto no va a cambiar si no nos organizamos todos: sociedad, organizaciones, medios de comunicación, partidos políticos", refrendó.Por otro lado y ante la ausencia del Senador Julen Rementería del Puerto en las conferencias que lleva a cabo todos los lunes, y la realización de las suyas el mismo día y hora, pero en otro lugar; Salomón Molina rechazó que haya división en el PAN, agregando que cada militante y líder dentro del partido puede convocar a los medios y hablar sobre temas que considere importantes.Al apuntar que ya se ha reunido con "casi todos" los líderes panistas o que tienen alguna aspiración electoral; aclaró que cuando se trata de temas del partido, cada semana organizan y discuten sobre lo que se hablará sobre los encuentros con los reporteros.También negó que en el PAN hay "corcholatas" (personas que ya hayan manifestado abiertamente su intención de contender por un cargo público en 2024)."Nosotros no estamos en ese tema, cada liderazgo tomará su definición, nosotros estamos en el tema interno, de restructurar, fortalecer nuestras dirigencias para tenerlas fuertes para el 2024, y próximo año habrá una convocatoria donde cualquier militante o persona externa que quiera registrarse como candidato, habrá un proceso interno", abundó.