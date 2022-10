PAN niega que perder tres diputados lo debilite en Congreso local

El presidente estatal de Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, señaló que la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, recientemente expulsada del partido por avalar la "Ley Nalhe", está en su derecho y libertad de controvertir esta decisión, expresando que está "plenamente seguro" que lo hará.En conferencia de prensa, señaló que deberá acudir ante la Comisión de Orden, de donde salió la decisión de suspender su militancia, y posteriormente de mantenerse la resolución, ir a los Tribunales Electoral de Veracruz (TEV) o del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)."Estoy plenamente seguro que lo hará (impugnar su expulsión), está en plena libertad de acudir a los órganos. Tiene unos términos, después de que se le notifique tiene unos términos, tiene que regresar ante la Comisión de Orden, y si dicha comisión ratifica (la decisión), la Diputada tendrá que acudir ante los tribunales electorales local y federal", precisó.El dirigente panista apuntó que el análisis de la eventual impugnación de la legisladora tardaría "a lo mucho" un mes en el órgano intrapartidario, y en caso de acudir a los entes jurisdiccionales, el tiempo dependerá de sus integrantes, pero estimó que podrían ser 60 días más.Sobre el diputado Hugo Saavedra, comentó que al no haber sido militante, no le aplica alguna sanción del partido porque no tenía derechos partidistas."No podemos iniciar algo porque no es militante, en este caso es un asunto que la propia coordinación, en su momento tomará la determinación y hará lo conducente", reseñó Salomón Molina.Negó que la salida de tres integrantes de la bancada del blanquiazul local (pues también renunció Othón Hernández Candanedo) implique un debilitamiento de su partido en el Congreso del Estado, pues afirmó que siempre se han caracterizado por el orden y la disciplina que deben mantener sus militantes.Con relación a los presuntos daños patrimoniales que dejaron en su mayoría los alcaldes panistas salientes; Federico Salomón Molina mencionó que espera que se llegue hasta las "últimas consecuencias" si es que se comprueba la malversación de fondos, sin que ello tenga tintes políticos."No solamente sea el ardor político, decir que están tantos Ayuntamientos que les detectaron fondos, sino que luego podamos ver el tema de las denuncias y más que éstas, el tema de que sea restituido el tema económico en beneficio de los Ayuntamientos", mencionó.