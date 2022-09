PAN pone ultimatum al PRI: Alianza o iniciativa priísta de militares en calles

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, dio un ultimátum al PRI sobre la alianza electoral "Va por México" y la propuesta de que los militares permanezcan en las calles hasta el 2028."Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarlo, de por qué no puede continuar la coalición 'Va por México' ni en lo legislativo, mucho menos en lo electoral", dijo Cortés hoy.Junto a sus compañeros, Cortés ofreció un mensaje en el que señaló que "la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva 'ley Bartlett', tenemos un mandato de millones de mexicanos".Acompañado de senadores del PAN, criticó los alcances de la iniciativa presentada por la diputada federal del PRI, Yolanda de la Torre, al exponer que al igual que la iniciativa presidencial tiene un enfoque de fortalecer y ampliar la militarización del país, al ampliar hasta el 2028 la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.“Esa prórroga constitucional es la prórroga a que se siga violentando nuestra Constitución y por eso no podemos estar de acuerdo y por eso Acción Nacional votará en contra”, apuntó.El líder del PAN expuso que “la razón de ser de la coalición Va por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”.Consideró que México requiere una policía civil bien estructurada, bien pagada, darles recursos a estados para las policías estatales y regresar el Fondo de Ayuda Municipal para que los municipios tengan policías confiables.Subrayó que el PAN tampoco acompañará esta iniciativa que pasa la Guardia Nacional a la Sedena, porque es una afrenta más a la Constitución y a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.Argumentó que la iniciativa presidencial es inconstitucional y que no es la solución a los graves problemas de violencia e inseguridad que vive el país, con actos de terrorismo, con una estrategia fallida de abrazos y no balazos, donde los delincuentes se han empoderado en diversas regiones del país.La iniciativa en cuestión fue presentada por la diputada Yolanda de la Torre, que pretende ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028 o bien, para que voten en su contra llegado el momento del debate en el pleno legislativo.Por su parte, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó al PRI a deslindarse de conservadurismo, de lo rancio del PAN, porque si electoralmente le va mal sólo que sea masoquistas "y para eso existen los divorcios".