PAN propuso “Acuerdo Estatal” en Veracruz… y Cuitláhuac los bateó

El grupo legislativo del PAN en el Congreso del Estado propuso un acuerdo estatal por Veracruz, sin embargo, en su comparecencia el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, terminó por declinar la oferta descartando acuerdos con “cúpulas partidistas”.El diputado del PAN, Miguel David Hermida Copado, pidió dejar a un lado las diferencias que, en su opinión, dividen a los veracruzanos.“Dejemos a un lado las consignas que nos dividen, dejemos a un lado los logotipos y sus colores; olvidemos nuestras diferencias, hagamos a un lado el encono para dar cabida al diálogo y a la participación conjunta”.Incluso, Hermida Copado convocó desde el Congreso a un “Gran Acuerdo Estatal por el Bienestar Social” por el crecimiento económico y la gobernabilidad de Veracruz.“Gobernador, los Veracruzanos demandan a sus políticos acuerdos que planteen soluciones a la realidad social y económica que se están enfrentando, debemos integrar a todos, fuerzas políticas, sociedad civil e iniciativa privada.“Dejemos de lado las pugnas políticas y construyamos junto a los Veracruzanos, hombro con hombro, sociedad y gobierno aprovechando las fortalezas de esta sagrada tierra, un Veracruz prospero, un Veracruz combatiente, un Veracruz que sea punta de lanza de crecimiento”, planteó.Sin embargo, el mandatario estatal respondió: “Nuestra unidad es con el pueblo, no con cúpulas partidistas”.En su mensaje, Hermida Copado dijo que Acción Nacional ha mantenido su postura ciudadana, fijando una crítica al gobierno siempre dispuesto a conciliar.“En Veracruz, la política social está subordinada y esperanzada al Gobierno Federal, hemos dejado a un lado los programas sociales propios, esto se ve claramente en la disminución este año de 350 millones de pesos para programas sociales como: Piso Firme, Techo Seguro, Baños Ecológicos, entre otros.“La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Veracruz es un monumento al gasto corriente, inoperante y subordinada a la federación. No hemos podido ni siquiera implementar una política social soberana y ajustada al contexto veracruzano”, mencionó.Además, advirtió que Veracruz recuperará el nivel económico que tenía antes de la pandemia hasta el año 2027. “No es culpa de la pandemia, otros estados ya se han recuperado, aquí hay que asumir responsabilidades para poder corregir el rumbo”.Igualmente, señaló que ya no es válido culpar al pasado después de 4 años de acciones de su gobierno.“El recurso narrativo de que el pasado es el culpable ha terminado por distraer las responsabilidades presentes, manteniendo a su gabinete cómodo, administrando los problemas de Veracruz, pero no planteando soluciones”.Entre gritos de diputados morenitas que acusaron a su homólogo del PAN de “mentiroso”, así como los llamados al orden de a presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro, el gobernador respondió que mantienen visiones sobre la realidad “muy diferentes”.Reiteró que no olvidarán el pasado por la deuda bancaria que dejaron, el déficit estructural, los compromisos con la nómina magisterial y la necesidad de créditos a corto plazo.No obstante, reconoció que el diputado del PAN tiene razón en cuestionar el desarrollo económico, replicando que hay proyectos que generarán derramas económicas que detonarán la economía de la entidad.En cuanto al llamado del PAN, dijo que tiene una comunicación con el Congreso, además del respaldo del secretario de Gobierno para entablar acuerdos.“La unidad que usted plantea nosotros la tenemos con el pueblo de Veracruz, no con las cúpulas partidistas”, subrayó.