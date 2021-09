Pan rechazará cualquier reforma al Artículo 4 de la Constitución de Veracruz

El diputado local panista, Sergio Hernández Hernández, dejó claro que su partido no apoyará una eventual reforma al artículo 4 de la Constitución Política de Veracruz, que protege la vida desde la concepción.



En entrevista previa a una reunión de consejeros de Acción Nacional (PAN), con miras a la renovación de la dirigencia estatal, recordó que este partido, desde su fundación, ha defendido la vida, la familia y las instituciones.



“Estamos a favor de mantener la Constitución tal cual está en este momento, donde el artículo es muy claro, establece la responsabilidad del Gobierno de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Primero porque pertenecemos a un instituto político que desde 1939, que fue su fundación, tiene principios muy claros y uno de ellos es la protección a la vida, a la familia y a las instituciones”, expresó.



Y es que al ser cuestionado sobre la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que estipuló la inconstitucionalidad del “derecho a la vida” y determinó que los Congresos estatales no deben legislar en la materia, acusó que los ministros violentando la soberanía de los Poderes Legislativos de los Estados.



“No podemos caer en el territorio de la falta al respeto a los Congresos Locales porque entonces de qué sirve legislar, que haya elecciones, que el ciudadano elija a su diputado, a su representante, que existan legislaciones en materia del Congreso, donde eres autónomo, se necesitan mayorías calificadas, si al final vendrá la SCJN a decir que tienen que hacer esto”, cuestionó.



Hernández Hernández refrendó que los integrantes del máximo Tribunal Constitucional del país se están “sobrepasando, porque al final de cuentas la autoridad del Congreso, el poder, la soberanía es única y representa a los ciudadanos en Veracruz”.



Recordó que en la pasada Legislatura, cuando él fue presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), también se les recomendó hacer modificaciones al marco constitucional y legal en torno al aborto, lo cual no procedió por la oposición que la mayoría de los diputados.



“Hay que reconocer la soberanía del Poder Legislativo, que no es una persona, es un grupo colegiado donde la mayoría, en su momento decidió que no estaba de acuerdo en esto y por lo tanto no procediendo. Hace una semana ellos (mayoría de MORENA) hicieron una reforma al Código Penal, donde se requiere mayoría simple; sin embargo, la Reforma Constitucional que requiere mayoría calificada, estoy seguro que no habrá consenso”, previó.



El legislador blanquiazul reiteró que la discusión en torno al aborto y la protección a la vida desde la concepción, ha estado presente desde anteriores integraciones parlamentarias y cada grupo político tiene definida su posición sobre ambos temas.



Finalmente consideró que los ministros están respondiendo a las presiones que reciben por parte del Gobierno de MORENA, que según él, trae dicha ideológica; aunque señaló que ellos respetarán la voluntad de los Congreso Locales, que finalmente deberán someter a votación cualquier cambio a la Carta Magna y la mayoría calificada la deberá respaldar para que surta efectos.