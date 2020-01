PAN se apresta a ganar diputaciones locales, federales y la alcaldía de Xalapa en el 2021

El Partido Acción Nacional (PAN) se apresta a ganar las dos diputaciones locales y federales, así como la presidencia municipal de Xalapa en las elecciones que se tendrán en el 2021, por lo que se han emprendido una serie de acciones para lograr este objetivo, aseguró Martín Espinoza Roldán, presidente del Comité Directivo Municipal de este instituto político.



En la primera conferencia que ofrecen ya como Comité municipal del blanquiazul, en donde se presentó a Abigail Perea Hernández como Secretaria General y demás integrantes de dicho comité, expresó que se trabajará de la mano con todos nuestros funcionarios y también con la sociedad “porque es una fórmula aprobada con éxito por otros comités que después se han convertido en gobierno”.



Destacó la preocupación que tiene como xalapeño de lo que acontece en el ámbito nacional y estatal, con un régimen absolutamente soberbio y también improvisado que está destrozando instituciones que en algunos casos llevó décadas construir.



En clara referencia a la capital veracruzana, señaló que, en los últimos dos años, lejos de avanzar hacia la modernidad, se está retrocediendo y eso lo prueban varios indicadores, pero de forma alarmante en dos: economía y en la seguridad.



“Es muy triste ver cómo varios negocios están cerrando porque no se cuenta con la seguridad adecuada, tenemos un Gobierno Municipal absolutamente rebasado e indolente, que sólo busca justificarse, bajo pretextos en lugar de establecer acciones contundentes que solucionen el problema persistente”, añadió.



Ante la situación imperante, planteó tres objetivos, primero hizo un llamado a la “sociedad, para activarnos y entre todos empezar a quitarle la venda de los ojos a más gente que creyó en esa gran mentira llamada MORENA, que lo único que sabe hacer es culpar al pasado y regalar dinero para sus clientelas electorales, a costa de destruir instituciones”.



“Mienten descaradamente, porque aunque están grabadas en video sus promesas: no bajaron el precio de la gasolina, no vendieron el avión presidencial, no han defendido a México ante las amenazas de Trump, la salud no es gratuita, al contrario, no mejoraron la educación y así podría seguir toda la mañana enumerando lo no realizado. Nos mienten descaradamente todos los días y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, añadió.



Por tal motivo, invitó a todos los ciudadanos a hacer uso de sus celulares, para exhibir las mentiras de este régimen de la Cuarta Transformación.



En segundo lugar, dijo que a partir de hoy entablará un diálogo con todos los representantes de los medios de comunicación, para semana con semana, presentar y debatir todos los asuntos de interés público que está afectando Morena con su torpeza y malas decisiones, para que en la medida de lo posible podamos frenar la tragedia que cada día significa para millones de personas el gobierno soberbio e improvisado de MORENA.



Y en tercer lugar, que el Comité Directivo Municipal del PAN en Xalapa trabajará de la mano con diferentes sectores de la sociedad y estará abierto al debate, porque aquí no tratamos de enemigo o traidor a la patria a quien piensa diferente a nosotros, al contrario, nos estimula y el contraste de las ideas nos ayuda a crecer como institución.