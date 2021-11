PAN se quiebra tras captura de Tito; Julen y Guzmán Avilés son “traidores”

Tras la detención del aspirante a la presidencia del PAN en Veracruz, Tito “N”, la senadora con licencia Indira Rosales San Román, acusó al Gobierno del Estado de encabezar una persecución política contra la oposición e incluso afirmó que líderes panistas están detrás de la aprehensión.La también aspirante a Secretaria General del partido en la entidad, específicamente señaló al senador Julen Rementeria y al otro candidato a la dirigencia estatal, Joaquín Guzmán Avilés, de prestarse para hacer un PAN “a modo” para el Gobierno estatal.“El Gobierno quiere evitar que el PAN sea encabezado por un opositor, quiere mantener a un pelele que siga a su servicio pero los verdaderos panistas no vendemos nuestra consciencia, lamentablemente no se puede decir lo mismo de Joaquín Guzmán ni de Julen Rementería, que siempre van a llevar consigo la vergüenza de esta traición al partido”.Este domingo, familiares de Tito “N”, liderazgos del PAN y legisladores del blanquiazul se pronunciaron públicamente tras la detención del panista, quien es señalado por fraude presuntamente cometido cuando era Alcalde de Tierra Blanca.“Quieren un PAN a modo, lamentamos que algunos panistas se presten a esto, pero afortunadamente son la minoría, por eso lo encarcelaron, por eso, perdió su libertad”, dijo.De acuerdo a Rosales San Román, la aprehensión ocurrió porque el Gobierno quiere impedir que el panista gane la dirigencia del partido pues “se comprometió a encabezar una oposición firme”.“Este es uno más de los actos de persecución política ejecutados por Cuitláhuac García y la Fiscalía del Estado, a ellos les incomoda la oposición, así como en su momento les incomodó Rogelio Franco Castán con el solo hecho de imaginarlo como Diputado federal, así como les incomodó Gregorio Gómez porque sabían que iba a arrasar en la elección de Tihuatlán y así como les incomodó Nico Ruiz porque sabian que iba a arrebatarles uno de los municipios más importantes del sur del Estado”, dijo.Ante la situación, la familia del panista exigió a la Fiscalía General del Estado que actúe conforme a derecho y se garantice la integridad del candidato a la dirigencia estatal del PAN, quien fue detenido este sábado en el norte de la entidad.Alicia Delfín, hija del exalcalde de Tierra Blanca, exigió que sean informados sobre los delitos que se le acusan, asegurando que el caso tintes políticos porque de no haberse postulado a la presidencia del blanquiazul, no lo hubieran detenido.“A nombre de mi familia le pedimos al Gobierno del Estado que garantice la integridad física de mi papá (...), mi padre es un hombre inocente ya que estoy seguro de que de no haberse lanzado como aspirante a dirigente estatal del PAN no hubiera sido detenido de manera arbitraria”.“Mi familia y yo les pedimos al Gobierno del Estado y a la fiscalía que actúen conforme a derecho, así como ha actuado mi padre todos estos años, les exigimos que nos informen de qué se le acusa a mi padre para asi poder defenderlo".