PAN Veracruz alista acción de inconstitucionalidad contra “Ley Nahle”

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, indicó que podrán en la mesa de la dirigencia nacional "los hechos" para en su momento promueva una acción de inconstitucional en contra de la Reforma Constitucional en materia de residencia efectiva, conocida como "Ley Nahle".Indicó que aunque se afirme que el cambio a la Constitución local se hizo para homologarla con la federal, lo que ya se ha hecho otras 17 entidades, en esas demarcaciones mexicanas no se estipula que para adquirir la calidad de ciudadano de las mismas únicamente basta con tener hijos nacidos en sus territorios.Incluso citó la Constitución de Zacatecas, de la que es oriunda la secretaria de Energía, Rocío Nahle García y a la que muchos afirman que beneficiaría la modificación, exponiendo que en su redacción se da la posibilidad de ser zacatecanos a los que hayan nacido fuera de su jurisdicción pero de padres zacatecanos.Salomón Molina reiteró que estos hechos son los que estarán presentando ante el CEN del PAN para que vean la manera de controvertir la reforma aprobada en el Congreso del Estado por la mayoría morenista, con la ayuda de sus aliados y tres diputados blanquiazules."Ya hemos platicado con el Marko Cortés para promover un acto de inconstitucionalidad y hay muchas cosas lamentables (en torno a esta reforma)", mencionó al exponer como una de estas, que Cabildos como el de Tuxpan, haya citado a sesión para avalar el cambio, un día antes de que los propios legisladores locales lo aprobaran en el Pleno."A leguas se ve que hay un actitud perversa para finalmente beneficiar a una sola persona (Rocío Nahle)", sostuvo el líder panista al considerar que es la primera Entidad donde se le permite llamar ciudadano oriundo de su territorio a quien tenga hijos nacidos allí."Se concede a los hijos de padres o madres de ese Estado, pero no al revés como se está haciendo aquí, es un error reconocer como veracruzanos a quienes no han nacido realmente en Estado, pero por el solo hecho de tener hijos nacidos en su territorio, puedan gozar de un derecho y un privilegio y llegar incluso a ser aspirantes a Gobernador o Gobernadora de Veracruz", cuestionó.Asimismo, explicó que conforme a la Ley reglamentaria del artículo 84 de la Constitución de Veracruz, para el caso de iniciativas de reformas, es necesario desahogarlas bajo un procedimiento legislativo en periodo ordinario y no en una sesión extraordinaria."Y ese periodo inicia el 5 de noviembre y aquí lo hicieron a la inversa. Aquí lo hicieron a través de la Comisión Permanente, que está funcionando en este momento. Se ve cómo logran tergiversar todo", reafirmó el dirigente del PAN en Veracruz.