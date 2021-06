PAN y PRI, amigos y rivales: Chocan por ganar poder de un municipio

En el municipio de Tepatlaxco —en la región centro, entre Huatusco y Paso del Macho—, aún no se tiene ganador de la contienda electoral, pues los candidatos de PRI y PAN están prácticamente empatados ante una diferencia de sólo dos votos.



Por esta situación, se reportaron actos vandálicos en la localidad de La Palma, donde presuntos simpatizantes del PAN incendiaron paquetes electorales, dejando sin evidencia los resultados de la casilla 3755 contigua 2.



De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, en este municipio el priista Juan Francisco Peralta Rivera “aventaja” con mil 659 sufragios, mientras que el panista Jimmy Jonathan Zúñiga Rincón registra mil 657.



Ambos tienen el 34% de la votación, con decimales de diferencia.



Según se ha informado, habitantes de las localidades de Cañada Azul, Palo Gacho, Alta Luz del Castillo, Garita, Las Águilas y La Palma exigieron a las autoridades del Organismo Público Local Electoral respetar sus votos.



No obstante, el empate técnico llevaría a un recuento total.



De acuerdo con los lugareños, en la casilla de La Palma, el candidato del PRI tenía 204 votos y 150 el PAN pero estos resultados no los quiere reconocer el OPLE, pese que se le han demostrado los resultados plasmados en las boletas de los representantes de los partidos.



Esto provocó el malestar de los vecinos, quienes supuestamente fueron incitados por personajes políticos de la zona para incurrir en actos de vandalismo que se difundieron por video en redes sociales.



Cabe señalar que a nivel estatal y nacional, PAN, PRI y PRD formaron una alianza, aunque no para todas las regiones de Veracruz, por lo que en esta demarcación los del tricolor y blanquiazul son rivales.



Por su parte, los habitantes de Tepatlaxco acusaron que los integrantes del Consejo Municipal del OPLE sólo cumplen “caprichos de quienes no ha dado ningún beneficio a la población”.