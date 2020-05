Pandemia complica a pacientes con VIH/SIDA acudir por sus medicamentos

La pandemia provocada por el COVID-19 ha dificultado que pacientes con VIH/SIDA puedan trasladarse para recoger sus medicamentos



Al respecto, la presidenta del Grupo Mutisectorial VIH/SIDA en Veracruz, Patricia Ponce, explicó que aunque el abasto de medicamentos está garantizado, quienes requieren tratamiento tienen que trasladarse de una ciudad a otra, lo que representa un riesgo exponencial



"Si a una persona le tocó su medicamento en marzo le toca ahorita otra vez ir a recogerlo y estamos por llegar al pico de la epidemia en Veracruz, o piensa en la Ciudad de México, entonces tienen que viajar 8,10 o 3 o 4 horas en un camión y compartir espacio con 40 personas entonces no se pensó en acercarles el medicamento", dijo.



La entrevistada puntualizó que aunque el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA estableció una estrategia para que la entrega de medicamentos se hiciera cada dos o tres meses con la intención de disminuir el riesgo de contagios de Covid-19, sin embargo no se tomó en cuenta una estrategia de distribución para que los pacientes no tengas que desplazarse entre ciudades para poder tener sus medicamentos.



Por ello, exhortó a las autoridades a idear alguna estrategia para que los pacientes con esta enfermedad puedan recibir sus medicamentos de forma cercana y segura a sus domicilios y así evitar contagios de COVID-19.



Cabe recordar que actualmente, Veracruz es el segundo estado a nivel nacional con casos de VIH/SIDA con más de 10 mil pacientes.