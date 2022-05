Pandemia COVID-19 arreció la guerra cultural contra Cuba: Omar Valiño Cedré

El director de la Biblioteca Nacional de Cuba "José Martí", Omar Valiño Cedré, afirmó que la llegada de las redes sociales en 2017, el afianzamiento de las sanciones estadounidenses en septiembre del 2019 y el impacto de la pandemia COVID-19 en marzo del 2020, afianzaron la "guerra cultural" contra el país caribeño.Al presentar la Conferencia Magistral "Guerra Cultural contra Cuba" en Xalapa, aseguró que está ofensiva contra la nación es de "cuarta generación", de tipo cognitiva y a través de los medios electrónicos y redes sociales.Recordó que en septiembre del 2019 la isla tuvo una emergencia económica debido a las medidas "draconianas" que implementó el ex presidente estadounidense Donald Trump, para impedir el trasiego de combustible y "asfixiar" la economía cubana.Debido a lo anterior, consideró que el "apretón económico" que generó el bloqueo y pandemia fueron ideales para reforzar las sanciones contra el régimen cubano, donde se atravesaba la euforia de un cambio del poder que pasaba a manos de Miguel Díaz Canel.Valiño Cedré aseveró que hoy en día el 75 por ciento de la población cubana tiene conexión directa a Internet, básicamente a través de los celulares, y el 25 restante no tiene esa posibilidad, que en su mayoría se trata de adultos mayores y niños."Por ahí llegó ese nuevo asalto, está íntimamente relacionado con ese incremento (de la conexión a la red), pues la pandemia fue que se declararon los primeros casos de COVID y todo se volcó en guerra mediática contra Cuba", reafirmó.Al apuntar que la pandemia fue el primer capítulo de la "guerra cultural", añadió que una vez empezó a anunciarse la llegada de las vacunas para frenar la propagación del virus, "el rencor contra el pueblo arreció" y ahora está a la orden del día."Si es alguien de Gobierno de Cuba, si algún funcionario dice algo, es tergiversado y ahí van las granjas de bots a tratar de romper la estructura psicológica de las personas en las redes", explicó ante los asistentes al encuentro organizado por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.No obstante, destacó que pese a esta "ofensiva mediática" desde las redes sociales, "se encontraron con un pueblo como el cubano, lleno de gente que está preparada, que no era experta en redes, pero que aprendió a usarlas y ahora se puede decir que resultan rápidamente derrotados", puntualizó.A su decir, "eso los tiene completamente desconsolados", porque la batalla en la que el odio se alimenta de los medios constantemente derrotados no tiene argumentos, sino que se compone de "una sarta de calificaciones de la peor especie".El director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí acotó que la "trinchera" de las redes sociales es la primera que no puede dejarse abandonada."Porque si el enemigo gana terreno de envalentona aunque sea virtual, por lo que hay que derrotarlo ahí también. Por eso es muy importante la creación de contenidos propios y el uso de gracias y humor, pues el humor desarma al enemigo", aseveró ante los presentes en el Foro Cultural "Carmela Rey".Criticó a los artistas jóvenes que han protagonizado algunos hechos de protesta desde el interior de Cuba, diciendo que no tienen un valor real, aunque reconoció que intentaron despertar a la sociedad cubana, pero sin éxito."Creen que haciendo tuits, post de Facebook, o algunos pequeños escritos de comunicación rápida, van a tumbar la revolución", abundó al decir que deben seguir "lidiando" con ellos hasta que alguno de los dos bandos se canse.