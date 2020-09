Pandemia creó consciencia para que ciudadanos dejen su patrimonio en orden: Notario

Aunque no nos gusta pensar en la muerte, la partida de este mundo es una realidad inevitable, la pandemia del COVID-19 nos ha hecho más conscientes de esta vulnerabilidad humana y definitivamente hay que crear una mayor consciencia entre la población de dejar ordenada la parte patrimonial, con un testamento, así lo considera el notario público No. 19, de Boca del Río, Iván Ramos Mange.



El fedatario, que también es titular de las cátedras de Sucesiones y Contratos en la Escuela de Derecho de Veracruz; maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y Maestro en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia, cuenta que durante esta pandemia ha tenido que atender al menos a cuatro personas que ordenaron su patrimonio y desafortunadamente fallecieron por COVID-19.



“Es una anécdota curiosa. Cuando empezamos a enterarnos de los primeros casos aislados en el país, cuatro personas se acercaron conmigo en diferente momento, para dictar sus testamentos. Todos eran población de riesgo, personas mayores de edad, ya eran mis clientes y eran personas muy organizadas”.



“Se acercaron precisamente por temor a que les pasara esto y bueno, desafortunadamente fallecieron pero afortunadamente, viendo esta parte positiva, dejaron tranquilidad y paz a su familia”, comenta.



“La verdad, te puedo decir que tomaron la decisión correcta, dejaron sus cosas en orden, sus herederos. En estos cuatro casos, sus hijos nos han marcado obviamente para decir, ‘oye recuerdas que mi padre fue a hacer su testamento, pues ya falleció y ahora queremos iniciar el tema de la sucesión’. Es decir, sí se previó, sí funcionó y sí fue efectivo porque las personas ya saben que hay un testamento, no hay una controversia”.



“Por lo menos en estos cuatro casos no ha habido una controversia, entonces la transición, el traslado de los bienes que estaban a nombre del difunto, hasta ahora la adjudicación se ha llevado en orden y sobretodo pues en sus familiares sí he notado una especie de tranquilidad, de paz, de agradecimiento, precisamente por haberse tomado el tiempo para elaborar el testamento”.



MES DEL TESTAMENTO



Iván Ramos Mange invita a la población a preparar este trámite y aprovechar la campaña que el Gobierno del Estado de Veracruz ha realizado en septiembre, denominado “Mes del testamento”.



“En esta campaña, lo que estamos ofreciendo es la tranquilidad y la certeza jurídica de su familia. Más allá de temas de economía, como lo mencionabas anteriormente, lo que se está previendo es el hecho de que la muerte es irremediable, la muerte es un hecho que va a llegar, no sabemos cuándo pero tiene una fecha, no la podemos evitar”.



“Este año de pandemia lo que nos está enseñando es un poco de previsión familiar, de previsión social. Por ello, el mes del testamento lo que está ofreciendo es la posibilidad de organizar temas personales, temas familiares y temas laborales a un punto en donde estamos eliminando problemas”.



“Hay problemas económicos, problemas de salud, muchas personas también están teniendo otro tipo de problemas no físicos pero a lo mejor mentales, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, entonces por lo menos estás quitando un poco de carga en cuanto a los problemas futuros, los estás resolviendo desde el día de hoy, con un testamento”, asienta.



UNA PANDEMIA QUE HA GOLPEADO FUERTE



Desde la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, con casi mil fallecimientos hasta este miércoles y más de 8 mil casos confirmados, Iván Ramos Mange reconoce que ha sido una región en donde ha pegado mucho la enfermedad.



Expresa que en los últimos días se ha visto una mayor afluencia de personas en el bulevar, en los restaurantes, “obviamente sospecho que tiene que ver con el tema del semáforo, por lo tanto, están, considero yo, relajando un poco las medidas, sin embargo, no quiere decir que esto esté del todo finiquitado, estamos todavía esperando instrucciones de las autoridades pero sí se ve mayor movimiento de gente por acá”.



—¿Cree que ya se domó este virus y que vamos para abajo, como lo indican los semáforos?



“Pues mira, más allá que lo indiquen los semáforos, por el tema de que yo no soy experto médico, sí creo que esté bajando. No sé en qué porcentaje, no te puedo decir tampoco exactamente si solamente aquí en la zona o no, considero que por el tiempo que ha pasado y por las medidas que se han tomado sí debe de estar bajando. No sé en qué porcentaje; el único temor que se tiene es el hecho de que estamos en septiembre, en sí nos estamos aproximando a época de invierno y el temor aquí que se tiene es que podría llegar a juntarse este tema con enfermedades propias de la estación de invierno y pueda generar a lo mejor recaídas”.



—¿Cómo han afrontado los notarios el tema de la pandemia, en cuanto a medidas de protección se refiere?



“Se han implementado muchas medidas, tanto por parte del Colegio como de cada Notario. Dependiendo del tamaño de su oficina, hay quienes han mandado a la mitad de su personal 15 días a casa para tener una especie de rotación, hay quienes por ser un poco más pequeños no pueden tomar esa medida pero han recortado sus horarios”.



“Hay quienes están tomando medidas desde tapete sanitizante, desinfección diaria de las oficinas, cubrebocas por lo menos durante todo el horario laboral, tanto en las personas que entran como de las personas que están laborando; el uso de guantes, gel continuo, lavado continuo de manos, en fin, todo lo que se pueda aplicar se está tomando”.



—¿Les ha afectado en relación a los trámites que normalmente realizan?



“Sí, por supuesto, hay sobretodo entidades u oficinas oficiales que han cerrado sus puertas. Un ejemplo claro es el FOVISSSTE. Están cerradas sus puertas, están trabajando desde casa, entonces pues sí se ha visto un poco mermado el tema de las operaciones. INFONAVIT también en su momento limitó los horarios”.



“Definitivamente sí se ha visto mermado el trabajo pero considero que también es un tema global, no es solamente para los aspectos notariales, esto se ha visto reflejado en toda la economía nacional”.



—¿En un porcentaje aproximado, más o menos de cuánto es la afectación económica que han sufrido?



“Hay quienes han estimado que hasta en un 50 o 60 por ciento de las operaciones se han visto si no suspendidas, definitivamente, por lo menos puestas en pausa por un tiempo indeterminado”.



“Lo que sí te puedo mencionar es que a partir de agosto - septiembre, se ha visto mayor interés de retomar otra vez las operaciones. Me imagino que por temas meramente económicos, es decir más allá de tomar o no tomar las medidas, que está recomendando el Sector Salud, pues también a veces las personas, sobre todo las empresas, tienen que seguir operando porque sino pueden llegar a caer en quiebra”.



—En la zona Veracruz-Boca del Río, ¿los ciudadanos se han acercado a las notarías a realizar testamentos?



“Sí, sí se han acercado. La gente se ha acercado no sólo porque septiembre es mes del testamento, también por el Coronavirus. Es muy probable que la campaña se extienda hasta el mes de octubre pero tenemos que esperar lo que nos indiquen las autoridades”.



—¿Qué les diría a los ciudadanos sobre la importancia de contar con este instrumento público que permite evitar conflictos entre familiares o de propiedades intestadas?



“Primero que nada, hay que aprovechar esta campaña que está haciendo el Gobierno porque unifica precios en el testamento universal y de esta manera es más fácil poder acceder en lugar de estar buscando, a lo mejor, presupuestos”.



“Los presupuestos casi siempre vienen siendo los mismos, variará a lo mejor unos pesos de una u otra oficina y precisamente septiembre lo que se busca es que esté unificado. Entonces es acertado, es más acertado ahora en cuanto al tema del Coronavirus, doble palomita ahí para esta campaña. Sí considero que sería bueno tomar consciencia de esto para que se retome el otorgamiento de testamentos”.



“Los invito a que aprovechen, que se acerquen a su notario, vía telefónica a lo mejor o vía correo electrónico, hay que aprovechar ahorita todas las herramientas digitales y a distancia que tenemos para recabar toda la información y de este modo, acortar, como te comentaba, el tema presencial”, concluye.