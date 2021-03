Pandemia dejaría pérdida de aprendizaje “muy alta”: Investigador

Debido al riesgo de una pérdida de aprendizaje en niñas y niños veracruzanos, desde un punto de vista pedagógico sí es recomendable el regreso a las aulas, refirió el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Golfo, Felipe José Hevia de la Jara.



Por lo anterior, enfatizó en que se haga un análisis por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, docentes y padres de familia para reiniciar actividades de manera presencial a la brevedad.



“Estamos temiendo que la pérdida de aprendizaje sea muy, muy alta y en términos pedagógicos, si es muy recomendable que los niños puedan regresar a la escuela en condiciones de certeza y seguridad”.



Observó la necesidad de establecer un mecanismo mixto en donde cada escuela decida por sí misma si puede o no abrir y sí es así, la forma de apertura.



“¿Por qué? Porque toda la evidencia que tenemos y que se va acumulando, muestra que los niños y niñas que no van a la escuela, aún teniendo educación remota, sufren pérdida de aprendizaje”.



Esto es, los y las estudiantes “pierden” lo aprendido en las aulas y dicho dato lo confirman las evaluaciones de naciones en donde ya reabrieron las escuelas, entre ellas Italia, Noruega y Suecia.



“A los niños que dejaron de ir por un tiempo a la escuela, les va peor” dijo el académico.



No descartó incluso la aplicación de formas híbridas de aprendizaje, en donde igual las alumnas y los alumnos asistan de manera escalonada, por sesiones cada semana o pocas horas al día.



“Claro que hay riesgos: riesgo uno, lo que pasa dentro de las escuelas, la literatura internacional es bastante concluyente y advierte que el riesgo es relativamente bajo, las escuelas que se abrieron en Italia, España y Alemania mostraron que había contagios pero no había focos de contagios, había igual de probabilidades que contagiarse que en otras partes”.



En todo caso, la evidencia muestra que es más riesgoso abrir otros sitios de concentración de personas que las escuelas.



Sin embargo, la sola apertura de las escuelas implica un riesgo por un incremento en la movilidad de padres y docentes, porque implica usar el transporte público y representa una mayor interacción de las personas.



“En términos pedagógicos, sí es urgente pensar en buscar alternativas contextualizadas escuela por escuela para hacer todo lo posible para regresar a los niños a las escuelas”.



Explicó que la experiencia de Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur refleja un retorno a las escuelas sin problema; y en el caso de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, con un control parcial de la pandemia, las escuelas abrieron de manera parcial.



“Han logrado generar un sistema que no es a blanco y negro y donde si las condiciones sanitarias lo permiten, se van a abrir y si las condiciones no lo permiten, se va a cerrar; y así se va escalonando con un sistema más abierto”.



Recalcó que en Italia, Alemania y Francia, los gobiernos aplicaron una política prioritaria de “mantener” a los niños en las escuelas y cerrar otros rubros.