Pandemia derrotó al sistema de justicia en Veracruz, afirman abogados

La pandemia por COVID-19 puso a prueba al sistema de Justicia en el Estado y la derrotó, asentó el Presidente del Foro Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, al señalar que el gremio ha sido “golpeado” por esta situación y no hay nada que festejar.



En el marco del Día del Abogado, Rodríguez Cruz expresó que para los litigantes ha sido muy complicado lidiar con las disposiciones del Poder Judicial del Estado durante la época de contingencia, por lo que llevan casi 5 meses sin ingresos, de manera que los bufetes de abogados continúan cerrando.



“Desde el 20 de marzo no estamos trabajando, los despachos están cerrando, la mayoría de abogados ya cambiaron de giro, están buscando otro empleo y no hay, que es lo peor”.



Y es que criticó que hace poco se haya realizado una “mini apertura” en los juzgados, pero solo para recibir juicios, pero no se han podido concluir trámites que ya antes habían sido iniciados.



“Hay muchos expedientes que ya están concluidos y que únicamente deben girar oficios o recursos y no los han girado; únicamente se abrió la Oficialía de Partes para recibir inicios y esos se van a tramitar hasta el mes de agosto, la verdad es una burla tanto para la ciudadanía, los abogados y todos los indiciables”, aseveró.



En este sentido, Rodríguez Cruz dijo que es urgente que se atienda la administración de justicia, pues ya hay incremento en rojos y violencia familiar.



“Estamos desprotegidos ante la delincuencia y los abogados no pueden trabajar, esa es la esencia de esta labor, buscar la justicia y desgraciadamente no tenemos las herramientas y el Poder Judicial no ha sabido cómo resolver y actuar ante la contingencia”, recriminó al agregar que la pandemia puso a prueba al sistema de justicia y la derrotó.



Esto, dijo, mucho tiene que ver con la inexperiencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, pues considera que desde el inicio debió tomar otras medidas, ya que aunque el juzgado digital está funcionando desde hace mucho tiempo, se creó para llegar asuntos de jurisdicción voluntaria, pero si se presenta, no se queda en digital.



Es decir, hay inconsistencias y todo se queda en trámite, “lo que debería hacer el Poder Judicial del Estado es fortalecer la justicia digital, darle más facultades a los juzgados digitales, para que de esa manera haya agilidad de asuntos y se puedan tramitar en esta vía”.



El Poder Judicial Federal, señaló, ha estado resolviendo en relación a demanda de justicia de los veracruzanos, más que el propio Poder Judicial del Estado de Veracruz, ya que criticó que en la entidad, a pesar del confinamiento que atraso todo el proceso en materia de justicia, aun así van a tomar vacaciones.



“Hago un llamado a la Presidenta del Tribunal, para que en estos días que van a estar de vacaciones, que regresaron 9 días hábiles y ya se van de nuevo, que den más facultades al juzgado digital, para que cuando regresen en agosto, todos los abogados y personas que requieren tramitar asuntos, tengan un mayor acercamiento a la justicia”, acotó.



Para finalizar, dijo que los abogados siguen en lucha, pero ahora que habrá cambios de nuevos Magistrados, solicitan al mandatario estatal para que se privilegie la carrera judicial, con Magistrados que hayan sido jueces, secretarios, que conozcan el tema, con carreras de 15 o 20 años y con cédula profesional.



“Hay que dignificar el Poder Judicial del Estado de Veracruz. No que ahora en nuestro día de festejo, estamos tristes por el actuar de Presidenta del Tribunal, siento que nos llegó la peor presidenta en el peor momento”.