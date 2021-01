Pandemia empeorará este 2021 si orizabeños siguen sin cuidarse, afirma Alcalde

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que en este inicio del 2021 la gente debe saber que la pandemia por el COVID-19 no se ha acabado y se tiene que cuidar, pues aunque lleguen las vacunas no se sabe cuándo le irá a tocar a la población.



Señaló que las autoridades tendrán que trabajar fuerte en el tema de la Salud y mandar un mensaje a la población de que no pueden relajar sus medidas, que se tienen que cuidar.



Recordó que el 2020 fue complicado por esa situación, que dejó repercusiones económicas, además de las pérdidas humanas.



“Fue un año sumamente complicado pero continúa de la misma manera, no se ha acabado esto, al contrario, vemos que pudiera estar peor que a mediados del 2020 por el rebrote del Coronavirus, como ocurre en la Ciudad de México”, mencionó.



Rojí López resaltó el trabajo que se hizo con las instituciones de Salud, a las que se hicieron donaciones de material de protección para el personal.



Reconoció que los ciudadanos ya ven una esperanza en la vacuna que comenzó a aplicarse en el país pero no se sabe cuándo va a poder estar inoculada la mayor parte de la población.



“La verdad es que yo no le veo fin, aparentemente está la vacuna pero si llegan 3 mil o 4 mil o 40 mil, no sé cuándo nos va a tocar, entonces nosotros nos tenemos que cuidar”, insistió.