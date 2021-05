Pandemia empeoró obesidad en México: Médico

México ocupa los primeros lugares en obesidad y este problema se ha agravado en el último año a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, lamentó el médico especialista en Cirugía General, Ali Navarrete Salgado.



De acuerdo con estudios, la población ha incrementado hasta en 70 por ciento su peso corporal debido al sedentarismo que genera el "home office" y las clases en línea, incluso, al menos el 25 por ciento ha desarrollado ya obesidad mórbida.



"Según el estudio que tuvimos, de los grupos que se pudieron estudiar un incremento del 70 por ciento del índice de tallas, más o menos 4 a 5 tallas. Es secundario a la ansiedad, el simple hecho de estar encerrados es como los animales que están encerrados, así nosotros y la única manera de compensar la ansiedad es comer", dijo.



Los niños son la población que más ha aumentado su peso corporal, además de los adultos mayores.



Para el también especialista en diabetes y pie diabético, los problemas que se está generando en la actualidad, tendrá consecuencias en la salud de los menores en los próximo años, repercutiendo en la calidad de vida de jóvenes.



"La mayor parte de los niños están dedicados videojuegos, no tienen oportunidad de hacer ejercicio por la pandemia se ha incrementado la masa corporal y no solamente en niños, adultos, entonces ya tenemos personas más o menos un 25 por ciento que tenemos registros están empezando con obesidad mórbida, es decir que están pensando el doble de su peso normal".



Además del sedentarismo, la mala alimentación es el principal factor que está llevando a que la población mantenga aumentando en tallas.



"Los ancianos, están en una situación adinámica, no están haciendo actividad física, además tenemos una pobre alimentación, la alimentación en Veracruz es volován y una bebida carbonatada".



Incluso, los costos de las próximos padecimientos que desarrollará la población que inicia con problemas de obesidad, serán también para el sector de la salud pública.