Pandemia en México provocó que 178 mil niños quedaran huérfanos

La pandemia por COVID-9 duplicó el problema de menores en la orfandad, pues en dos años el número de niños huérfanos a nivel mundial superó los 5 millones, lamentó Génesis Galicia, presidenta de la Asociación Civil “Distinguir”.A nivel nacional, de acuerdo con estimaciones, el número de pequeños que perdieron a sus tutores por el coronavirus suman 178 mil, una cifra alarmante que demuestra la necesidad de aportar tanto a las casas de asistencia como a los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia que apoyan con albergues.“Tenemos estadísticas hasta lo que corresponde de junio de este año, las cifras a nivel mundial se han duplicado. Había aproximadamente 2.7 millones en orfandad y hoy tenemos más de 5 millones de niños que han quedado huérfanos a raíz de toda la pandemia, la problemática se incrementó muchísimo. A nivel nacional de 178 mil niños quedaron huérfanos durante la pandemia”, dijo.Tan solo el DIF, a nivel nacional, ha ubicado a 118 mil pequeños a quienes se les ha puesto en asistencia social y están en proceso de asignación de familias, es decir, de adopción. Sin embargo, otros 60 mil aún no han sido ubicados para iniciar este trámite, pero sobre todo para asegurar su resguardo.“El DIF nacional ya ha localizado a 118 mil que están en asistencia en el DIF y estos niños están siendo ayudados y con procesos para que sean colocados con familias ya adoptados, sin embargo, las cifras no se completan, los niños siguen apareciendo y tenemos muchos niños que no se han localizado para los procesos de asistencia”.En el marco de día internacional de la adopción que se conmemora este 9 de noviembre, asociaciones civiles se suman para una colecta de víveres no perecederos a través del “Domingo para el huérfano”, durante estos días del mes de noviembre se instalarán centros de acopio enAcayucan, Veracruz-Boca del Río, y Minatitlán para recaudar ayuda que serán donadas a DIF Estatal, Ejército de Salvación y casas hogares del estado.