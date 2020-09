Pandemia evidenció falta de estructura tecnológica para atender a alumnos

A pesar de que los avances tecnológicos que tenemos en pleno siglo XXI, lamentablemente la tecnología con la que contamos en el país ha evidenciado el hecho de que no tenemos una estructura sólida o consolidada para poder atender a nuestros estudiantes en una contingencia sanitaria que nos ha obligado a brindarles clases a distancia, virtuales y en línea; por ende, hemos tenido que sufrir para cubrir estas necesidades de los alumnos, aseguró el director del Instituto Tecnológico de Cerro Azul (ITCA), Pedro Rosales Gutiérrez.El pasar de educación presencial a distancia creo que ha sido difícil para nuestros estudiantes, porque si bien es cierto que pertenecen a las nuevas generaciones, que manejan la tecnología al derecho y al revés, también es cierto que la tecnología que manejan es la más simple, WhatsApp, Facebook, Instagram o Snapchat, pero no se habían metido a trabajar, porque no lo habían necesitado, a plataformas o a ambientes virtuales de aprendizaje, como Moodle o Google Classroom, o a aplicaciones que hoy día se han puesto muy de moda porque permiten las conferencias en línea, como Microsoft Teams o Zoom.Explicó que los estudiantes del Tecnológico a su cargo, además, han tenido que enfrentar diferentes condiciones, sobre todo aquí en la zona norte del estado de Veracruz, que es muy irregular, lo que trae consigo que la tecnología no haya llegado a muchas de las comunidades que están a los alrededores.“Hay lugares en los que incluso tienen que comprar una ficha de internet como lo hacíamos en algunas otras poblaciones para poder tener acceso a un internet satelital y esta ficha solamente da acceso a internet durante dos horas y nuestros alumnos a veces tienen que usar mucho más tiempo para poder acceder a los recursos tecnológicos que requiere la educación virtual, a distancia o en línea”.“Ha sido una situación muy difícil, pero creo que tenemos que seguir adelante. El ser humano tiene esa adaptabilidad que en algún momento dado nos ha permitido sobrellevar las etapas que se han presentado en el mundo y creo que esta no será la excepción”.“Mentiría si dijera que el 100 por ciento de mis estudiantes tuvieron acceso a internet, porque no fue así. Muchos de ellos viven en comunidades en donde no hay conexión, de manera que tuvimos que utilizar otras herramientas, como llamadas telefónicas para poder darles seguimiento, algunos de ellos al finalizar el semestre tuvieron contacto con el maestro y otros tuvieron que enviar sus trabajos a través del Messenger o del WhatsApp sus trabajos”.El director explicó que se buscó que los estudiantes no se quedaran en un momento dado sin ser atendidos. “Fue una etapa difícil, sí, así como será también complicado el inicio de este semestre, pero esperamos que las cosas mejoren en los próximos meses”.Recordó que también algunos de los docentes batallaron con el acceso a la tecnología: “pero debo decir que tenemos una ventaja, porque nosotros damos dos programas educativos en sistema abierto, entonces muchos de nuestros profesores están acostumbrados a dar clases a distancia”.“Los maestros que por una u otra razón no habían querido entrarle a la tecnología tuvieron que batallar. En ese aspecto, tuvimos la oportunidad de atender a nuestros docentes a través de cursos que, paradójicamente, les dimos en línea, para que aprendieran a manejar sus cursos en línea. No hubo ninguna otra herramienta que pudiéramos usar, pero afortunadamente hubo muy buena respuesta”.Tengo un maestro que la verdad es muy bueno, le acabamos de entregar su medalla de 40 años de servicio en la educación, pero él no utilizaba teléfono celular y decía que estaba peleado con la tecnología, relató. “Después de esta situación que hemos estado viviendo, me he llevado una grata sorpresa, porque ha rebasado esa barrera y, a día de hoy, utiliza la plataforma Moodle y Mycrosoft Teams para sus clases”.“De tal manera que yo te puedo decir que sí se puede, lo único que hay que hacer es tener el entusiasmo y la actitud para poder aprender cosas nuevas nosotros como docentes. Sí, ha sido un poco difícil con algunos, pero creo que la mayoría ha respondido muy bien a esta exigencia que nos ha dado la naturaleza”.Refirió que otra de las ventajas que ha tenido el Instituto Tecnológico de Cerro Azul ante esta emergencia sanitaria fue su colaboración con una empresa estadounidense denominada Inclán Interactive, la cual se ubica en Utah, con la cual se han estado realizando aplicaciones.Derivado de lo anterior, las maestras Blanca Lilia Cruz Salas, Rafaela María Gayosso Calles y María Concepción Lara Gómez, que están en un cuerpo académico, están trabajando en una App que se llama CRM e Inspira (Comunicación e Imagen), algo muy innovador que como instituto tecnológico nos ha permitido ser el primero en usar este medio de comunicación cerrado, a través del cual se informa a los alumnos en tiempo real de lo que sucede con la pandemia o al interior de la institución, derivado de las actividades administrativas.El ingeniero Pedro Rosales informó que la institución a su cargo iniciará clases el próximo 21 de septiembre y se mostró confiado de que se regrese pronto a una nueva normalidad, ya que es la segunda semana que la zona se encuentra en semáforo amarillo.Una de las estrategias, que en momento dado platicamos con nuestro director general, Enrique Fernández Fassnacht, fue el hecho de que en este primer mes de inicio de clases, se impartirá la parte teórica de las asignaturas vía virtual, en espera de que tal vez a inicios de octubre tengamos un semáforo verde y podamos reabrir nuestras puertas para atender mejor a nuestros estudiantes .Señaló que, de cara a la nueva normalidad se estarán reduciendo los grupos al 50 por ciento de su capacidad, para poder conservar la distancia de 1.5 metros entre los alumnos. Nuestras aulas están diseñadas para recibir 35 estudiantes, por lo que suprimimos varios asientos y nos hemos proveído de material de limpieza y desinfectante, para poder enfrentar esta situación de la mejor manera y evitar contagios.También hemos puesto señalización y, siguiendo el protocolo establecido por el Tecnológico Nacional de México, mantendremos un máximo de dos entradas en las que habrá un lavamanos y papel toalla para secarse, gel antibacterial y un control de temperatura.El Director del ITCA dijo: “Esta pandemia nos ha dado la oportunidad a nosotros, como líderes de las instituciones, de poner un poco más de entusiasmo en las áreas de la innovación y la investigación, para impulsar a nuestros estudiantes a que vean que el día de mañana no sabemos que es lo que vamos a necesitar para poder enfrentar las cosas que se vienen en nuestro país y en el mundo entero”.“Debemos de estar preparados y para ello, necesitamos trabajar con entusiasmo hacia nuevos rumbos de la educación, en los cuales tengan que desarrollarse habilidades, estrategias y aptitudes que fortalezcan a nuestros estudiantes para ser profesionistas del propio siglo XXI, así como éste lo requiere”, concluyó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund