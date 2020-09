Pandemia frenó denuncias por acoso de alumnos en la UV, exponen

La pandemia frenó el proceso llevado para que jóvenes de la Universidad Veracruzana formalizaran sus denuncias por acoso de parte de algún miembro de la comunidad universitaria, indicó Anabel Ojeda Gutiérrez, coordinadora de la Unidad de Género en la zona Orizaba-Córdoba, quien agregó que en este año ya se rescindió el contrato a un trabajador de la casa de estudios.



Aunque explicó que la UV no puede proceder sólo por las denuncias anónimas que se hagan por medio de los tendederos, como los que fueron colocados en diversas facultades hace algunos meses.



Recordó que los estudiantes deben presentar su queja ante la institución educativa pero con un escrito que lleve su nombre. Se inicia el protocolo correspondiente, se cita a una audiencia, pero no están en el mismo lugar ni momento la víctima y presunto victimario.



Ambas partes pueden presentar testigos y pruebas, documentos que se llevan al departamento Relaciones Laborales, en donde el comité resuelve la sanción que puede ser amonestación verbal, escrita, suspensión temporal o rescisión de contrato.



"Todo con la pandemia se paralizó un poco. Justo estábamos en el tema de los tendederos y de proceder denuncias, estaba en reunión con muchos colectivos de estudiantes de muchas facultades cuando llegó la pandemia".



Ahora, dijo, están recibiendo casos de acoso cibernético por redes sociales, por lo que están acompañando a los alumnos, aunque en este caso la persona implicada no es de la UV.