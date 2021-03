Pandemia ha afectado atención a niños con Síndrome de Down

La Fundación Síndrome de Down Veracruz, organizó una caravana de autos por este Día Mundial del Síndrome de Down, haciendo un llamado a la población a darle la libertad a los pequeños para desarrollar todo tipo de actividades como labores del hogar, oficios y estudios.



La presidenta de la fundación, Carolina Perdomo Escobar, detalló que las personas con esta condición genética necesitan de estimulaciones diarias como terapias físicas, ocupacional y de lenguaje, aunque por la pandemia han tenido que prescindir de estas actividades.



“Sí ha habido un impacto por la cuestión de la pandemia, se ha notado un retroceso en su desarrollo principalmente en los que ya estaban más centrados a la hora de recibir una instrucción, los niños se han aislado, y no porque los padres no quieran atenderlos, pero es que no tienen las herramientas.



“Muchos de nuestros niños tienen hermanos regulares que están tomando clases en línea y ellos no pueden hacerlo, los padres están asistiendo a sus hijos regulares y los chicos con discapacidad se quedan relegados”, dijo.



Comentó que todos los niños han estado cuidándose en sus hogares para evitar contagios, y que poco a poco las terapias han regresado bajo las medidas sanitarias adecuadas, para que puedan regresar a sus actividades y seguir con su aprendizaje.



Perdomo Escobar comentó que desafortunadamente la pandemia ya cobró la vida de dos mamás de menores que pertenecían a esta fundación.



Bajo el lema “Que los dejen ser”, decenas de vehículos desfilaron desde el bulevar Vicente Fox en Boca del Río hasta la zona de malecón del puerto jarocho.