Pandemia no frena entrega de plazas: Secretaría de Educación de Veracruz

A través de una plataforma virtual, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) asignó en la última semana de mayo 256 plazas, informó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, al anunciar que mañana miércoles se entregarán 150 más.



No obstante, el funcionario estatal expresó a los docentes del Estado que no todos los que concursaron por una plaza y obtuvieron un resultado aprobatorio, podrán acceder a un espacio.



Y es que a decir del Secretario de Educacion, los lineamientos administrativos y la normatividad que regula los procesos de asignación de plazas establecen que los aspirantes con resultados aprobatorios serán contratados por lista de ordenamiento cuando exista la necesidad en el servicio y hasta agotar las vacantes existentes.



“Por lo que obtener un resultado aprobatorio no es garante de tener una plaza; es la necesidad que tengamos en el estado de Veracruz y en esto queremos hacer énfasis por los compañeros docentes que ya aprobaron el examen pero es por la necesidad y sobre todo, la vacancia que haya en el Estado”, puntualizó Escobar García.



De este modo, fue puntual al mencionar que no se puede contratar a todos los docentes que aprobaron, ya que no es existe ese número de plazas vacantes.



“No alcanzaríamos a obtener todos esos lugares de plazas; los cuales se generan anualmente”, asentó.



Zenyazen Escobar dijo que luego del análisis de las vacancias, se obtuvieron cerca de 150 lugares de distintos niveles y modalidades a ofertar para los aspirantes pendientes de asignación de plazas definitivas; mismas que serán entregadas el día de mañana.



Ante ello, aseguró en la SEV se está cumpliendo con el proceso de asignación de plazas conforme lo dispone la ley por el número de vacantes que había en Veracruz, de manera que el evento de asignación de plazas, vía remota, se realizará este miércoles 17 de junio.



Esto, considerando las medidas preventivas, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus del COVID-19.