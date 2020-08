Pandemia no ha afectado padrón de Bienestar en Zongolica 

Debido a que la tasa de contagios por el COVID-19 no es alta en los municipios de Zongolica y Tezonapa, no ha habido un impacto en bajas en el padrón de apoyos de programas federales para adultos mayores y personas con discapacidad, señaló el coordinador regional de Programas Federales, Víctor Ramos Pimentel.



Agregó que las bajas que se han dado son conforme al promedio de mortalidad entre las personas mayores y lo mismo ocurre con el padrón de personas con discapacidad, aunque hay condiciones entre estas últimas que tienen una mayor tasa, como quienes tienen Síndrome de Down.



El coordinador de Programas Federales en esos dos municipios señaló que de acuerdo con cifras que proporciona la Secretaría de Salud, en Zongolica ha habido 47 casos acumulados de personas que han dado positivo al COVID-19, de las cuales han fallecido cinco, mientras que en Tezonapa se tiene una cifra de 41 casos positivos con cinco decesos también.



Mencionó que hay cifras que no se reportan porque son personas que no llegan a los servicios de salud por alguna causa pero a pesar de ello, no son cifras significativas como han tenido otros municipios en las regiones urbanas.