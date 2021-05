Pandemia quebró a universidades privadas, se quedaron sin alumnos

Tras el anuncio de regreso a clases en Veracruz luego de la vacunación a docentes, la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior (FUIPES) en el Estado de Veracruz solicitó al Gobierno federal un acuerdo secretarial que modifique el sistema de enseñanza presencial a mixta, para que retornen los estudiantes que así lo deseen y los que no, sigan tomando sus clases en línea.Aunque hasta el momento no han recibido respuesta a esta solicitud, este mismo viernes el gobernador Cuitláhuac García confirmó que la reactivación de las escuelas será voluntaria a partir del 24 de mayo y cada plantel evaluará su situación.Por su parte, el presidente de la FUIPES, Arturo Matiello Canales, explicó que el regreso a clases debe darse con todos los protocolos de seguridad y que los estudiantes puedan reincorporase de nuevo a sus estudios, sobre todo porque en el estado se dio de baja el 80 por ciento de la matrícula en las escuelas de enseñanza superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE).“Es una cifra complicada pero podríamos estar hablando de más de 100 mil alumnos en el estado de Veracruz, de universidades privadas. Es decir, ocho de cada diez alumnos se dieron de baja a causa de la pandemia, por ello continuamos insistiendo en la modalidad mixta para evitar rebrotes del COVID-19, eso es lo que estamos nosotros pidiendo en términos globales a las autoridades educativas y esperamos nueva reunión para aterrizar regreso a las aulas y la modificación de modalidades, ya la escolarizada, por lo menos en materia de educación superior, se quedó rebasada, por ello, bien puede ser mixta, escolarizada y a distancia”.—¿Cuál es la situación actual de las universidades privadas en el país y concretamente en Veracruz? —se le preguntó al entrevistado.—A nivel nacional es crítica la situación en materia económico-financiera porque instituciones particulares han intentado mantener su operación en todos los niveles. Pasamos de clase presenciales a clases en línea; en los casos críticos están trabajando con, de cada diez alumnos que tenían, sólo dos y de esos dos, si vemos las colegiaturas, están trabajando en ceros. Muchas instituciones educativas presentan situaciones dramáticas y ahora el reto a partir del 15 de mayo, si se regresa clases presenciales, no sólo intentar que se reincorporen los que todavía no se dan de baja, o todavía no nos dicen que se dan de baja porque luego se desaparecen, pero no se dan de baja y además retraer a los que si se dieron de baja y que sabemos necesitan seguir estudiando, porque están trabajado y entonces ya no son compatible sus horarios de trabajo con sus estudios, si pueden establecer estudios en línea.—¿Las pérdidas económicas para las universidades, a cuánto ascienden hasta el momento? —pregunta que resulta un tanto difícil para el entrevistado, quien frunce el ceño, recarga su rostro en las mejillas, para luego responder en tono pausado.—Hablamos de muchos millones de pesos, no tenemos la estadística yo creo que ni la queremos hacer, este no es un negocio para nosotros es una empresa de satisfacción humana, más allá del dinero nuestra satisfacción es ver que los chicos salgan adelante, nos cuesta sí, todo en la vida cuesta dinero y esfuerzo, pero no hemos querido hacer un conteo de cuánto dinero se nos fue por esta pandemia, yo creo que es un poco de resistencia mental, no trabajamos con clavos y martillos, trabajamos con seres humanos, entonces no sabemos, pero la perdida asciende a muchos miles de pesos en el país y en el estado de Veracruz.Ya encarrerado en el tema, el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Privadas en Veracruz, detalló la situación que enfrentan a 13 meses de que iniciara la pandemia.“Vamos a ver la magnitud del problema hasta que se dé el regreso a las aulas para poder medir el impacto actual de la pandemia, para lo que nosotros estamos observando en muchísimos casos es un impacto desastroso, muchas escuelas particulares que ya están empezando a presentar quiebra técnica, cierre parcial, instalaciones abandonadas porque no se puedo cubrir la renta en el caso de quienes rentaban entonces. La Secretaría tiene que implementar situaciones extraordinarias para que aun desde las casas puedan impartir educación, es un retroceso brutal lo que ha provocado porque las escuelas particulares fuimos los primeros en cerrar y estamos siendo los últimos en abrir entonces esa situación está afectando mucho”.—¿Tiene el dato de cuantas universidades privadas han cerrado en Veracruz? —Fue otra interrogante que se le planteó al doctor Matiello Canales.—No lo tengo porque son dos sistemas diferentes, entonces mucha universidad de la Federación de nosotros, tienen mezcla de planes con REVOE estatal y planes con REVOE federal, entonces es muy incierto. No tenemos reporte de cierre porque afortunadamente de nuestra Federación no ha habido cierres, sólo sé de dos funciones, pero finalmente una institución mayor está absorbiendo a los alumnos de la otra institución, no hay entonces un cierre como tal, pero tenemos noticias de otras escuelas no son de nivel superior, a lo mejor de educación media que sí presentan un problema de cierre total, que no ha desaparecido como tal la institución porque están trabajando en línea y trabajan desde sus casa directivos, pero en el momento que se abran de nuevo no hay instalaciones a donde llevar a los muchachos-porque rentaban.Comentó que a pesar de esta quiebra financiera que enfrentan las universidades privadas adheridas a la Federación, se ha procurado mantener la plantilla laboral.“El reporte que tenemos es que quizá solo se ha despedido a un 20 por ciento de personal, pero una vez que se retorne a clases, estas personas podrían se reincorporadas a su empleo, una vez que se vaya normalizando la situación y se recupere la matrícula de estudiantes”.Añadió que a pesar de la situación que enfrentan, trataron de no afectar los salarios de los trabajadores.“Quizá en algunos casos pudo haber alguna disminución mínima que yo sepa, no hubo reducciones de salarios, se cuidó mucho es detalle se prefirió contar otros gastos para efecto de no afectar al personal, por ejemplo publicidad no hubo muchas cosas que se cortaron para mantener sueldos y salarios porque estábamos en estado de emergencia, desafortunamente no vamos a poder ofrecer a nuestros trabajadores un incremento salarial, apenas estamos salir del punto rojo, pero se han portado todos a la altura con la camiseta de la institución”.—La situación económica, permitirá a las universidades privadas con REVOE estatal, invertir recursos para garantizar el retorno seguro a clases, ¿en modalidad mixta como lo están solicitando?—Por supuesto y lo hacemos porque es inversión que vale la pena. Es inversión a futuro porque ya estamos viendo que el futuro ya llegó pero necesitamos de la comprensión y apertura de criterio de las autoridades educativas. Es una buena cantidad de dinero que varía en función del número de aulas, cada una debe de tener una cámara que este monitoreando y que este transmitiendo, por ejemplo si son cinco los que regresan tomar sus clases presenciales y los cinco que no, estarán tomando la misma clase en línea, así es como nosotros estamos pensando esa dualidad, podríamos trabajar tipo consorcio en un nudo de la red de tal suerte que ahí abreváramos todos una gran plataforma podríamos ver la forma de bajar costos de operación en lo que esto se reactiva y cada institución educativa adopte este nuevo estilo.Además, explicó que la inversión se extenderá en la adquisición de túneles sanitizantes, despachadores de gel antibacterial en cada uno de los salones para cumplir con los protocolos de seguridad y evitar así contagios de COVID-19.De retornar a clases en mayo, detalló Matiello Canales, las 32 universidades que conforman la Federación en Veracruz, Puebla, Tabasco y Oaxaca, implementarán cursos de recuperación en lo que resta de mayo y junio para recuperar conocimientos, para que los chicos concluyan su ciclo escolar con la información completa para cuando inicien en agosto sigan adelante, y evitar pierdan un año de conocimiento.